По всій Україні була оголошена повітряна тривога: що відомо про загрозу

Оновлено 14:25. Відбій тривоги по областях.

Станом на 13:49 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу з повітря

Тим часом моніторингові пабліки інформують про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ.

Зазначимо, що саме цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Зліт МіГ-31К ВПС РФ. МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України", - пишуть спостерігачі.

Також припускається, що російські МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, як раніше попереджали українські військові, загроза завдання ракетних ударів ворогом по Україні залишається. Зокрема, і з акваторії Чорного моря, де росіяни тримають "Калібри".

Додамо, також в РНБО попереджали про те, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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