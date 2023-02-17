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По всій Україні була оголошена повітряна тривога: що відомо про загрозу

Фото: 17 лютого в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 17 лютого масштабна повітряна тривога. Її оголосили в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 14:25. Відбій тривоги по областях.

Станом на 13:49 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу з повітря

Тим часом моніторингові пабліки інформують про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ.

Зазначимо, що саме цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Зліт МіГ-31К ВПС РФ. МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України", - пишуть спостерігачі.

Також припускається, що російські МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, як раніше попереджали українські військові, загроза завдання ракетних ударів ворогом по Україні залишається. Зокрема, і з акваторії Чорного моря, де росіяни тримають "Калібри".

Додамо, також в РНБО попереджали про те, що російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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