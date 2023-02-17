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По всей Украине была объявлена воздушная тревога: что известно об угрозе

Фото: 17 февраля в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 17 февраля масштабная воздушная тревога. Ее объявили во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 14:25. Отбой тревоги по областям.

По состоянию на 13:49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Что известно об угрозе с воздуха

Тем временем мониторинговые паблики информируют о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ.

Отметим, что именно этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Взлет МиГ-31К ВВС РФ. МиГ-31К - носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревога объявлена по всем областям Украины", - пишут наблюдатели.

Также предполагается, что российские МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Напомним, как ранее предупреждали украинские военные, угроза нанесения ракетных ударов врагом по Украине остается. В частности, и из акватории Черного моря, где россияне держат "Калибры".

Добавим, также в СНБО предупреждали, что российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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