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По всій Україні лунає тривога. В Білорусі злетів російський МіГ-31К

Фото: після зльоту МіГ-31К в Білорусі повітряна тривога охопила Україну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні, 10 березня оголосили повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свій МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 09:19 мапа повітряних тривог виглядає так:

В чому загроза

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про зліт о 09:02 з білоруського аеродрому Мачулищі російського винищувача МіГ-31К.

Зазначимо, що МіГ-31К - це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, що вчора росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив 81 ракету, з яких були і "Кинжали". Внаслідок атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей.

Додамо, американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що вчорашній масований ракетний удар по Україні служив переважно пропагандистським цілям росіян.

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