По всій РФ на навчаннях імітуватимуть мобілізацію і воєнний стан

За даними російських ЗМІ, масштабне тренування, згідно з указом глави Росспоживнагляду Анни Попової, призначено на 3 жовтня. Як зазначено в документі, в умовах розхитування загальновизнаних норм і принципів міжнародного права зростає небезпека збройних конфліктів за участю ядерних держав, зокрема поблизу кордонів Росії.

Як пройдуть навчання

За легендою навчань, у Росії завершилася загальна мобілізація, в окремих регіонах запроваджено воєнний стан, а також можливі виникнення зон радіоактивного забруднення, повна руйнація об'єктів життєзабезпечення населення і до 70% житлового фонду.

У заході мають взяти участь усі відповідальні - від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій.

Водночас винятком буде влада ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей.

За даними джерел російського видання, раніше схожі навчання проводилися в різних регіонах у різні дні. Однак одноразове тренування, в якому мають узяти участь усі регіони Росії, проводиться вперше. Крім того, раніше в легенді не було згадок про мобілізацію.

Як пояснило анонімне джерело, "легенди змінюються і зазвичай підганяються під сучасні реалії".

Мобілізація у РФ

Зауважимо, що попри те, що в Росії досі не оголошено військового стану, а війна росіянам подається як "СВО", у РФ вже другий рік йде активна мобілізація.

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно ми повідомляли, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також раніше видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

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