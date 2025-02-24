По всій Європі різко зросла кількість вовків, ведмедів і рисей: чи несе це загрозу людям

Наскільки зросла популяція хижаків

Зараз у Європі налічується близько 20 500 бурих ведмедів, що на 17% більше ніж у 2016 році, а євразійських рисей - 9 400 особин, що на 12% більше.

Також до 1300 особин збільшилась кількість росомах, що на 16% більше, тоді як популяція вовків у Європі зросла на 35% до 23 тисяч. Кількість золотого шакала, який переважно водиться у південній Європі, зараз становить 150 000 особин, що на 46% більше, ніж у 2016 році.

Також знаковим є повернення іберійських рисей, або Lynx pardinus. 25 років тому в їхньому останньому ареолі на півдні Іспанії було менше сотні цих хижаків. Lynx pardinus, менший, більш яскраво забарвлений родич євразійської рисі, він був найбільш небезпечним "котом" на планеті. Сьогодні статус цих тварин змінився з "під загрозою зникнення" на просто "вразливий", оскільки їхня чисельність різко зросла.

Порятунок рисі вимагав низки заходів, зокрема довелося змінити закони в Андалусії, щоб зупинити невибіркове встановлення пасток землевласниками. Також проводили інтенсивну PR-кампанію, спрямовану на переконання власників мисливських угідь в необхідності збереження рисі. Первинно на це направили 33 мільйони євро, далі були ще додаткові інвестиції в інші райони Іспанії та Португалії.

Іберійська рись (фото: Getty Images)

Чи зростання кількості хижаків загрожує людям

Поширення хижаків може викликати нові хвилі їх відстрілювання. Два роки тому мисливці застрелили 54 вовки у Швеції, це викликало обурення захисників природи. Зараз ведмедів винищують у Піренеях, вовків в Італії та росомах у Скандинавії.

"Незабаром ми матимемо справу з хижими тваринами безпрецедентним способом", - заявив Ханн Петтерссонс з Центру біорізноманіття антропоцену Леверхулма при Йоркському університеті.

Він зазначив, що Європі доведеться розробити гнучкі стратегії із залученням місцевих жителів, які зможуть підказати найкращу політику поводження з хижаками в певних місцях.

За його словами, система, яка перебільшує шкоду, завдану хижаками, призведе до непотрібного відстрілювання тварин. Натомість система, яка недооцінює проблему, завдасть труднощів місцевим жителям.

"У минулому ми жили з великою чисельністю хижаків, але потім вирішили їх стримувати насильством. Тепер ми не можемо цього зробити. Ви не можете просто вийти і застрелити ведмедя чи вовка, інакше вас можуть оштрафувати чи посадити у в’язницю", - сказав Петтерссон.

Додамо, що незабаром має відбутися Римський саміт з питань біорізноманіття, на якому порушать питання збільшення популяції хижаків, рівень загрози, яку вони можуть нести, та подальшу стратегію захисту цих тварин.