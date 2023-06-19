На всіх українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ

Ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) минулого тижня успішно проведено на всіх українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної інспекції ядерного регулювання України.

У відомстві нагадали, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено на офіційне запрошення України з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії.

На окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. За цей час вже двічі відбувалися затримки зі зміною складу місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

На Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року.

"Ротації на цих АЕС проводяться безперешкодно та у встановлені терміни", - зазначили у в Держатомрегулювання.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни розмістили на станції військову техніку, замінували територію та обстрілювали її. Також окупанти постійно тероризують персонал ЗАЕС та жителів міста Енергодар.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, аби спостерігати за ситуацією на найбільшій в Європі атомній станції.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 червня відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Його візит на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Після візиту Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.