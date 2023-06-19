На всех украинских АЭС состоялись ротации миссий МАГАТЭ

Ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе успешно проведены на всех украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В ведомстве напомнили, что постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских АЭС были введены по официальному приглашению Украины с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии России.

На оккупированной Запорожской АЭС постоянная группа мониторинга работает с сентября 2022 года. За это время уже дважды происходили задержки с изменением состава миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

На Чернобыльской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе 2023 года.

"Ротации на этих АЭС проводятся беспрепятственно и в установленные сроки", - отметили в Госатомрегулировании.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российская армия захватила Запорожскую АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Россияне разместили на станции военную технику, заменяли территорию и обстреливали ее. Также оккупанты постоянно терроризируют персонал ЗАЭС и жителей города Энергодар.

В сентябре МАГАТЭ разместило постоянную миссию на Запорожской АЭС, чтобы наблюдать за ситуацией на крупнейшей в Европе атомной станции.

Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, нуждающихся в воде из Каховского водохранилища.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня посетил оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Его визит на ЗАЭС должен был состояться раньше, однако был отложен. Причиной послужила опасная ситуация.

После визита Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако он находится в процессе стабилизации.