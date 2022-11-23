У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - "Укренерго"

Під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, зазначили в прес-службі та додали, що "через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".
Як повідомляло РБК-Україна в результаті масованого ракетного обстрілу Росії території України 23 листопада у більшості міст виникли проблеми зі світлом . Електрики немає у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові та інших містах.