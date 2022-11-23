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У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - "Укренерго"

Фото: відключення світла відбуваються по всій Україні через ракетну атаку 23 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, зазначили в прес-службі та додали, що "через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".

Як повідомляло РБК-Україна в результаті масованого ракетного обстрілу Росії території України 23 листопада у більшості міст виникли проблеми зі світлом . Електрики немає у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові та інших містах.

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Укренерговідключеня світла