Во всех регионах Украины из-за ракетной атаки - аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Во время ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".
"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги, отметили в пресс-службе и добавили, что "из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".
Как сообщало РБК-Украина в результате массированного ракетного обстрела России территории Украины 23 ноября в большинстве городов возникли проблемы со светом. Электричества нет в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове и других городах.