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Во всех регионах Украины из-за ракетной атаки - аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Фото: отключения света происходят по всей Украине из-за ракетной атаки 23 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги, отметили в пресс-службе и добавили, что "из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".

Как сообщало РБК-Украина в результате массированного ракетного обстрела России территории Украины 23 ноября в большинстве городов возникли проблемы со светом. Электричества нет в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове и других городах.

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Укрэнерговідключеня світла