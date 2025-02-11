Не для всіх. ПриватБанк назвав умови, за яких потрібно актуалізувати дані

"Ніяких додаткових процедур по отриманню актуалізованих даних клієнтів наразі банк не проводить", - сказав у відповідь на питання РБК-Україна під час пресконференції про результати роботи банку у 2024 році

Топ-менеджер банку додав, що всі клієнти мають проводити актуалізацію своїх даних кожні 5 років або у випадку, коли ці дані змінилися чи банк сам звернуся до клієнта з таким проханням.

"Якщо не настала дата актуалізації, банк намагається зробити життя клієнтів максимально спокійним і не вимагає додаткових (уточнень від клієнта – ред.). Наразі ми активно спілкуємося тільки з тим сегментом клієнтів, які, можливо, досягли лімітів і можуть надати певні пояснення про свої фінансові спроможності, щоб розширити горизонт використання своїх грошей і послуг ПриватБанку", - додав Антон Разумний.

Нагадаємо, що на початку лютого в мережі Інтернет була поширена інформація про те, що нібито ПриватБанк звернув увагу клієнтів на необхідність актуалізації особистих даних, що є обов’язковою умовою обслуговування. Повідомлялося, якщо клієнти не оновлять свої дані, банк тимчасово заблокує їхні рахунки.