Не для всех. ПриватБанк назвал условия, при которых нужно актуализировать данные

"Никаких дополнительных процедур по получению актуализированных данных клиентов пока банк не проводит", - сказал в ответ на вопрос РБК-Украина во время пресс-конференции о результатах работы банка в 2024 году

Топ-менеджер банка добавил, что все клиенты должны проводить актуализацию своих данных каждые 5 лет или в случае, когда эти данные изменились или банк сам обратился к клиенту с такой просьбой.

"Если не наступила дата актуализации, банк пытается сделать жизнь клиентов максимально спокойной и не требует дополнительных (уточнений от клиента - ред.). Сейчас мы активно общаемся только с тем сегментом клиентов, которые, возможно, достигли лимитов и могут предоставить определенные объяснения о своих финансовых возможностях, чтобы расширить горизонт использования своих денег и услуг ПриватБанка", - добавил Антон Разумный.

Напомним, что в начале февраля в сети Интернет была распространена информация о том, что якобы ПриватБанк обратил внимание клиентов на необходимость актуализации личных данных, что является обязательным условием обслуживания. Сообщалось, если клиенты не обновят свои данные, банк временно заблокирует их счета.