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"Всі згодні з рішенням": Трамп висловився про скасування "пекельних санкцій" проти РФ

18:25 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
"Всі згодні з рішенням": Трамп висловився про скасування "пекельних санкцій" проти РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп впевнений у правильності свого рішення щодо скасування "пекельних санкцій" проти Росії. Він також вважає, що у цьому його підтримують всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response в Х.

Трамп впевнений

Журналісти запитали президента США, чи обговорював він з сенаторкою Дарлін Грем законопроєкт її покійного брата Ліндсі про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.

Трамп заявив, що сенаторка згодна з ним у рішенні не вводити санкції проти РФ.

"Вона вважає, що всі вважають - я вчинив правильно, бо ми змогли повернути чудову людину (американця Стівена Габбарда, який знаходився у російській колонії - ред.)", - каже він.

Трамп зазначив, що Габбарда можна назвати "заручником, полоненим чи чимось іншим", але він щойно приземлився у США.

Незгода сенаторки Грем

Раніше The New York Times писало, що сенаторка Дарлін Грем м’яко висловила незгоду з рішенням президента США звільнити Росію від санкційного законодавства.

"Особисто я б обрала тиск на Росію, щоб вона припинила війну та знизила ціни на газ. Тому що я не довіряю Путіну, і я не довіряю Росії", - сказала вона журналістам на передвиборчому заході.

Грем заявила, що законопроєкт її брата Ліндсі - "пекельні санкції" - дає президенту США інструменти, щоб покласти край війні в Україні за допомогою економічних санкцій.

Звільнення Габбарда

Російський диктатор Володимир Путін 20 жовтня наказав звільнити з полону громадянина США Стівена Габбарда на прохання американського президента Дональда Трампа.

2 квітня 2022 року Габбард потрапив у російський полон. За словами американця, російські військові викрали його з власного будинку.

Московський міський суд визнав Габбарда "винним" в участі в бойових діях на боці ЗСУ як найманця та засудив його до шести років і десяти місяців ув'язнення в колонії.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 конгресмени США написали лист президенту США Дональду Трампу. Вони просять того вплинути на Ілона Маска, щоб надати Україні повний доступ до супутникових систем Starlink.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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