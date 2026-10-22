"Все согласны с решением": Трамп высказался об отмене "адских санкций" против РФ

Президент США Дональд Трамп уверен в правильности своего решения об отмене "адских санкций" против России. Он также считает, что в этом его поддерживают все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, сообщает Rapid Response в Х.

Трамп уверен

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он с сенатором Дарлин Грэм законопроект ее покойного брата Линдси про "адские санкции" против России и Ирана.

Трамп заявил, что сенатор согласна с ним в решении не вводить санкции против РФ.

"Она считает, что все считают - я поступил правильно, потому что мы смогли вернуть замечательного человека (американца Стивена Габбарда, который находился в российской колонии - ред.)", - говорит он.

Трамп отметил, что Габбарда можно назвать "заложником, пленником или чем-нибудь другим", но он только что приземлился в США.

Несогласие сенаторки Грэм

Ранее The New York Times писало, что сенатор Дарлин Грэм мягко выразила несогласие с решением президента США освободить Россию от санкционного законодательства.

"Лично я бы выбрала давление на Россию, чтобы она прекратила войну и снизила цены на газ. Потому что я не доверяю Путину и я не доверяю России", - сказала она журналистам на предвыборном мероприятии.