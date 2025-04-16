Дали задню? У Білому домі пояснили заяву про 245% мита проти Китаю

У Білому домі роз'яснили, що лише деякі товари, такі як електромобілі та шприци, з Китаю оподатковуються тарифом у 245%.

Зазначається, що 145-відсоткове мито буде додано до тарифів на конкретні товари, які вже введені проти Китаю.

У Білому домі пояснили, що президент США Дональд Трамп ініціював введення тарифів на китайські товари під час свого першого терміну, а тодішній американський лідер Джо Байден збільшив деякі з цих тарифів.

Наприклад, Байден встановив 100-відсотковий тариф на електромобілі. У поєднанні з новими 145-відсотковими тарифами Трампа їхня загальна сума сягає 245%.