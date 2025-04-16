Дали заднюю? В Белом доме объяснили заявление о 245% пошлинах против Китая

В Белом доме разъяснили, что только некоторые товары, такие как электромобили и шприцы, из Китая облагаются тарифом в 245%.

Отмечается, что 145-процентная пошлина будет добавлена к тарифам на конкретные товары, которые уже введены против Китая.

В Белом доме пояснили, что президент США Дональд Трамп инициировал введение тарифов на китайские товары во время своего первого срока, а тогдашний американский лидер Джо Байден увеличил некоторые из этих тарифов.

Например, Байден установил 100-процентный тариф на электромобили. В сочетании с новыми 145-процентными тарифами Трампа их общая сумма достигает 245%.