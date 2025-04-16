Дали заднюю? В Белом доме объяснили заявление о 245% пошлинах против Китая

Лишь некоторые китайские товары, такие как электромобили и шприцы облагаются пошлиной в 245%. Это не новый широкомасштабный тариф США, введенный против Китая.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
В Белом доме разъяснили, что только некоторые товары, такие как электромобили и шприцы, из Китая облагаются тарифом в 245%.
Отмечается, что 145-процентная пошлина будет добавлена к тарифам на конкретные товары, которые уже введены против Китая.
В Белом доме пояснили, что президент США Дональд Трамп инициировал введение тарифов на китайские товары во время своего первого срока, а тогдашний американский лидер Джо Байден увеличил некоторые из этих тарифов.
Например, Байден установил 100-процентный тариф на электромобили. В сочетании с новыми 145-процентными тарифами Трампа их общая сумма достигает 245%.
Напомним, президент США Дональд Трамп сначала ввел дополнительные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Американский лидер повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.
На прошлой неделе Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, одновременно объявив о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.
После этого Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.
Сегодня в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.
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