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Дали задню? У Білому домі пояснили заяву про 245% мита проти Китаю

США, Середа 16 квітня 2025 18:35
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Дали задню? У Білому домі пояснили заяву про 245% мита проти Китаю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лише деякі китайські товари, такі як електромобілі та шприци оподатковуються митом у 245%. Це не новий широкомасштабний тариф США, запроваджений проти Китаю.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У Білому домі роз'яснили, що лише деякі товари, такі як електромобілі та шприци, з Китаю оподатковуються тарифом у 245%.

Зазначається, що 145-відсоткове мито буде додано до тарифів на конкретні товари, які вже введені проти Китаю.

У Білому домі пояснили, що президент США Дональд Трамп ініціював введення тарифів на китайські товари під час свого першого терміну, а тодішній американський лідер Джо Байден збільшив деякі з цих тарифів.

Наприклад, Байден встановив 100-відсотковий тариф на електромобілі. У поєднанні з новими 145-відсотковими тарифами Трампа їхня загальна сума сягає 245%.

Мита США для Китаю

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу ввів додаткові мита для Китаю в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Американський лідер підвищував мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.

Минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн.

Після цього Пекін підняв мита на американські товари до 125%.

Сьогодні у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.

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