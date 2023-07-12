Всі союзники хочуть сприяти вступу України до НАТО, - Каллас

Всі союзники НАТО хочуть бути дотичними та сприяти вступу України до Альянсу, але це можливо лише після завершення війни.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Зараз це двосторонні угоди, які Україна уклала з різними країнами. Тому ми надаємо Україні воєнну допомогу, щоб допомогти їй захищатися. Це те, що ми робимо. Маючи ці домовленості на папері, Україна є впевненою в тому, що при зміні влади у будь-якій країні - а ви знаєте, що у нас скоро вибори - це не вплине на її зобов'язання. Це дуже важливо", сказала Каллас.

Вона зазначила, що "різниця між Росією та демократичними країнами якраз полягає в тому, що ми дотримуємось свого слова".

"Крім того, це дуже важливо для рішень, прийнятих вчора. Всі союзники хочуть бути дотичними та сприяти вступу України до НАТО. Тому все було дуже точно та детально записано", - наголосила прем'єр Естонії.

За словами Каллас, ніхто не вимагав від України вступу до НАТО, поки триває війна.

"І ніколи не питали, навіть Україна. Всі розуміють, що не можуть вступати, поки триває війна", - зазначила вона.

Прем'єр Естонії підкреслила, що НАТО вже погодило процес вступу України, і міністри закордонних справ щороку оцінюватимуть прогрес Києва.

"Дуже важливо, щоб ми розпочали український процес в НАТО. Я вважаю, що місце України в НАТО. Його ухвалення завершує період, коли в Європі існували сірі зони, які ставали джерелом конфліктів", - додала Каллас.

За її словами, "важливо те, що ми не можемо просто затягнути Україну в НАТО, ми повинні мати конкретні кроки, які до цього приведуть".

"І ми домовилися про кроки. Ми повинні виконати всі умови, і коли з’явиться вікно можливостей, як у нас, воно може бути дуже коротким, коли Україна відштовхне росіян назад до Росії, у них буде можливість вступити в НАТО, нам доведеться зробити це (прийняти Україну - ред.) дуже швидко. Це єдина гарантія, яка стримає Росію від подальшої агресії", - наголосила політик.

Вступи України до НАТО

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях України до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

Детальніше про те, що таке ПДЧ і чому скасування його виконання є важливим для України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.