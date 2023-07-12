Все союзники хотят содействовать вступлению Украины в НАТО, - Каллас

Все союзники НАТО хотят быть причастными к содействию вступления Украины в Альянс, но это возможно только после завершения войны.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Сейчас это двусторонние соглашения, которые Украина заключила с разными странами. Поэтому мы предоставляем Украине военную помощь, чтобы помочь ей защищаться. Это то, что мы делаем. Имея эти договоренности на бумаге, Украина уверена в том, что при смене власти в любой стране - а вы знаете, что у нас скоро выборы - это не повлияет на ее обязательства. Это очень важно", сказала Каллас.

Она отметила, что "разница между Россией и демократическими странами как раз состоит в том, что мы придерживаемся своего слова".

"Кроме того, это очень важно для решений, принятых вчера. Все союзники хотят быть причастными и способствовать вступлению Украины в НАТО. Поэтому все было очень точно и подробно записано", - подчеркнула премьер Эстонии.

По словам Каллас, никто не требовал от Украины вступления в НАТО, пока идет война.

"И никогда не спрашивали, даже Украина. Все понимают, что не могут вступать, пока идет война", - отметила она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что НАТО уже согласовало процесс вступления Украины, и министры иностранных дел будут ежегодно оценивать прогресс Киева.

"Очень важно, чтобы мы начали украинский процесс в НАТО. Я считаю, что место Украины в НАТО. Его принятие завершает период, когда в Европе существовали серые зоны, которые стали источником конфликтов", - добавила Каллас.

По ее словам, "важно, что мы не можем просто затянуть Украину в НАТО, мы должны иметь конкретные шаги, которые к этому приведут".

"И мы договорились о шагах. Мы должны выполнить все условия, и когда появится окно возможностей, как у нас, оно может быть очень коротким, когда Украина оттолкнет россиян обратно в Россию, у них будет возможность вступить в НАТО, нам придется сделать это (принять Украину - ред.) очень быстро. Это единственная гарантия, которая удержит Россию от дальнейшей агрессии", - подчеркнула политик.

Вступления Украины в НАТО

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.

Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Детальнее о том, что такое ПДЧ и почему отмена его выполнения важна для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.