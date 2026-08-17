Не всі отримають виплату до Дня незалежності автоматично: кому треба йти до ПФУ

Одні українці отримають гроші до Дня Незалежності без жодних клопотів, а іншим доведеться самим звертатися до фонду, поки не сплив відведений для цього строк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.
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Більшості людей, які мають право на одноразову допомогу до Дня Незалежності, іти до Пенсійного фонду не потрібно.
Пенсіонерам гроші мають нарахувати автоматично разом із пенсією у серпні - через "Укрпошту" або на банківський рахунок.
Так само автоматично виплату отримують одержувачі житлових субсидій та пільг - за умови, що вони не проходять військову службу.
Тут є три різні ситуації.
Якщо людина є пенсіонером, заяву подавати не потрібно - гроші прийдуть самі.
Якщо людина проходить військову службу, звертатися до ПФУ теж не треба. Виплату проводять через військову частину, установу чи організацію, де людина служить або працює, на підставі поданих ними заявок.
А ось якщо людина має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує субсидію чи пільгу і не проходить військову службу - треба подати заяву до територіального органу ПФУ.
У 2026 році заяви потрібно було подати до 1 серпня. Якщо зробити це вчасно не вдалося, ПФУ дозволяє звернутися до 1 жовтня 2026 року. Право на виплату при цьому не зникає навіть після завершення строку.
Розміри одноразової допомоги залежать від статусу людини:
Важливий нюанс: це не звичайна надбавка до пенсії, а разова грошова допомога саме до Дня Незалежності.
Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні змінили правила зарахування страхового стажу для пенсії за віком.
Тепер до стажу зараховують періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески й подав звітність, навіть якщо фактично їх не сплатив.
Тим часом навіть за однаковий стаж пенсії можуть суттєво відрізнятися.
На підсумкову суму впливають рівень офіційної зарплати людини та коефіцієнт страхового стажу, а не лише кількість відпрацьованих років.