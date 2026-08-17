Не всі отримають виплату до Дня незалежності автоматично: кому треба йти до ПФУ

Головне: Подати заяву можна до 1 жовтня 2026 року;

Ті, хто не пенсіонер, не отримує субсидію чи пільгу і не служить, мають подати заяву до ПФУ;

Військовослужбовці отримують виплату через свою частину чи установу;

Пенсіонерам, а також отримувачам субсидій і пільг гроші нарахують автоматично;

Одноразову допомогу до Дня Незалежності 2026 виплачують за постановою Кабміну №602.

Кому виплату нарахують без заяви

Більшості людей, які мають право на одноразову допомогу до Дня Незалежності, іти до Пенсійного фонду не потрібно.

Пенсіонерам гроші мають нарахувати автоматично разом із пенсією у серпні - через "Укрпошту" або на банківський рахунок.

Так само автоматично виплату отримують одержувачі житлових субсидій та пільг - за умови, що вони не проходять військову службу.

Хто має самостійно звернутися до ПФУ

Тут є три різні ситуації.

Якщо людина є пенсіонером, заяву подавати не потрібно - гроші прийдуть самі.

Якщо людина проходить військову службу, звертатися до ПФУ теж не треба. Виплату проводять через військову частину, установу чи організацію, де людина служить або працює, на підставі поданих ними заявок.

А ось якщо людина має право на допомогу, але не є пенсіонером, не отримує субсидію чи пільгу і не проходить військову службу - треба подати заяву до територіального органу ПФУ.

У 2026 році заяви потрібно було подати до 1 серпня. Якщо зробити це вчасно не вдалося, ПФУ дозволяє звернутися до 1 жовтня 2026 року. Право на виплату при цьому не зникає навіть після завершення строку.

Скільки виплатять різним категоріям

Розміри одноразової допомоги залежать від статусу людини:

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи - 3100 гривень;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною - 3100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни II групи - 2900 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни III групи - 2700 гривень;

учасники бойових дій - 1000 гривень;

постраждалі учасники Революції Гідності - 1000 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 650 гривень

учасники війни - 450 гривень;

колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання відповідних категорій - 450 гривень.

Важливий нюанс: це не звичайна надбавка до пенсії, а разова грошова допомога саме до Дня Незалежності.

Що ще змінилося у пенсійних правилах

Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні змінили правила зарахування страхового стажу для пенсії за віком.