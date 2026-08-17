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Не все получат выплату ко Дню независимости автоматически: кому нужно идти в ПФУ

06:30 17.08.2026 Пн
3 мин
Можно получить до 3100 гривен
aimg Елена Чупровская
Фото: кому дадут до 3100 грн и кто должен обратиться в ПФУ (Getty Images)

Одни украинцы получат деньги ко Дню Независимости без всяких хлопот, а другим придется самим обращаться в фонд, пока не истек отведенный для этого срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Главное:

  • Подать заявление можно до 1 октября 2026;
  • Те, кто не пенсионер, не получает субсидию или льготу и не служит, должны подать заявление в ПФУ;
  • Военнослужащие получают выплату через свою часть или учреждение;
  • Пенсионерам, а также получателям субсидий и льгот деньги начислят автоматически;
  • Единовременное пособие ко Дню Независимости 2026 выплачивается по постановлению Кабмина №602.

Кому выплату начислят без заявления

Большинству людей, имеющих право на единовременную помощь ко Дню Независимости, идти в Пенсионный фонд не нужно.

Пенсионерам деньги должны начислить автоматически вместе с пенсией в августе – через "Укрпочту" или на банковский счет.

Также автоматически выплату получают получатели жилищных субсидий и льгот - при условии, что они не проходят военную службу.

Кто должен самостоятельно обратиться в ПФУ

Здесь есть три разных ситуации.

Если человек является пенсионером, заявление подавать не нужно – деньги придут сами.

Если человек проходит военную службу, обращаться в ПФУ тоже не нужно. Выплату производят через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек служит или работает, на основании поданных ими заявок.

А вот если человек имеет право на помощь, но не является пенсионером, не получает субсидию или льготу и не проходит военную службу – нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ.

В 2026 году заявления нужно было подать до 1 августа. Если это сделать вовремя не удалось, ПФУ позволяет обратиться к 1 октября 2026 года. Право на выплату при этом не исчезает даже по истечении срока.

Сколько выплатят разным категориям

Размеры единовременной помощи зависят от статуса человека:

  • лица с инвалидностью в результате войны I группы - 3100 гривен;
  • лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;
  • лица с инвалидностью в результате войны II группы - 2900 гривен;
  • лица с инвалидностью в результате войны III группы - 2700 гривен;
  • участники боевых действий - 1000 гривен;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства - 1000 гривен;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны - 650 гривен;
  • участники войны - 450 гривен;
  • бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания соответствующих категорий - 450 гривен.

Важный нюанс: это не обычная прибавка к пенсии, а разовая денежная помощь именно ко Дню Независимости.

Что еще изменилось в пенсионных правилах

Напомним, со 2 августа 2026 года в Украине изменили правила зачисления страхового стажа для пенсии по возрасту.

Теперь в стаж относят периоды работы, за которые работодатель начислил взносы и подал отчетность, даже если фактически их не оплатил.

Между тем даже за одинаковый стаж пенсии могут существенно отличаться .

На сумму влияют уровень официальной зарплаты человека и коэффициент страхового стажа, а не только количество отработанных лет.

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