"Всі, немов криси, побігли". У Києві затримали жінку, що вихваляла росіян під час обстрілу

Зранку понеділка, 7 жовтня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київську область. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому невідома російськомовна жінка, перебуваючи під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі столиці, висміювала громадян, які рятували власні життя. Зловмисницю затримала поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.
У відділі комунікації поліції Києва розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж виявили відеозапис, на якому жінка:
Відповідне відео оприлюднив, зокрема, громадській діяч, юрист і блогер Андрій Смолій у своєму Telegram.
"Я перебуваю на вокзалі... Тут, коротше, росіяни, дають... українцям. ***шать сильно... І всі, дивіться, немов криси побігли... Щирі українці... фє. Все. До побачення", - з усмішкою розповідає жінка (яка дійсно стоїть на тлі входу до Південного залізничного вокзалу столиці) й показує, як люди прямують до підземного переходу.
Скандальна "блогерка" (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
У поліції наголосили, що правоохоронці, спільно зі співробітниками СБУ, "встановили особу та оперативно затримали її в одному із закладів харчування поблизу залізничного вокзалу".
Відповідне фото з місця події також опублікував Смолій.
Затримання зловмисниці (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
"Рашистку затримали. Вона фанатка "Вагнера" та "ДНР". Обожнює путіна та росію", - уточнив автор допису. Як доказ він навів скриншот її сторінки в одній із соцмереж.
З нього випливає, що ім'я зловмисниці - Аліна Волошина, а родом вона з Донецької області.
Аліна Волошина у соцмережі (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
У поліції підтвердили, що порушницею виявилась "уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці".
Затримана на вокзалі жінка (фото: facebook.com/@UA.KyivPolice)
"Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", - підсумували у поліції.
Допис відділу комунікації поліції Києва (скриншот: facebook.com/@UA.KyivPolice)
У понеділок, 7 жовтня 2024 року, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К, після чого стало відомо про швидкі цілі, що наближаються до Києва та Старокостянтинова.
Незабаром у столиці пролунав вибух. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про активізацію протиповітряної оборони.
Згодом стало відомо, що в Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах.
Повідомлялося також про влучання ракети в районі аеродрому "Старокостянтинів" у Хмельницькій області.
Пізніше у поліції розповіли, що відомо про наслідки ракетної атаки на Київську область та який вигляд мають пошкоджені об'єкти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.