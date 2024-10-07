RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

"Все, как крысы, побежали". В Киеве задержали женщину, восхвалявшую россиян во время обстрела

Полиция Киева задержала уроженку Донецкой области 2001 года рождения (фото: umdpl.info)
Автор: Ирина Костенко

Утром понедельника, 7 октября, враг совершил очередную ракетную атаку на Киевскую область. Позже в сети появилось видео, на котором неизвестная русскоязычная женщина, находясь во время воздушной тревоги на железнодорожном вокзале столицы, высмеивала граждан, спасавших свою жизнь. Злоумышленницу задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Что известно о задержанной и ее преступлении

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой женщина:

  • свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога"
  • восхваляла российского агрессора

Соответствующее видео опубликовал, в частности, общественный деятель, юрист и блоггер Андрей Смолий в своем Telegram.

"Я нахожусь на вокзале... Здесь, короче, россияне, дают... украинцам. ***шат сильно... И все, смотрите, как крысы побежали... Искренние украинцы... фе. Все. До свидания", - с улыбкой рассказывает женщина (которая действительно стоит на фоне входа в Южный железнодорожный вокзал столицы) и показывает, как люди направляются к подземному переходу.

Скандальная "блогерша" (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

В полиции отметили, что правоохранители, совместно с сотрудниками СБУ, "установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала".

Соответствующее фото с места событий также опубликовал Смолий.

Задержание злоумышленницы (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

"Рашистку задержали. Она фанатка "Вагнера" и "ДНР". Обожает путина и россию", - уточнил автор сообщения. В качестве доказательства он привел скриншот ее страницы в одной из соцсетей.

Из него следует, что имя злоумышленницы - Алина Волошина, а родом она из Донецкой области.

Алина Волошина в соцсети (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

В полиции подтвердили, что нарушительницей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".

Задержанная на вокзале женщина (фото: facebook.com/@UA.KyivPolice)

"В настоящее время правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - подытожили в полиции.

Пост отдела коммуникации полиции Киева (скриншот: facebook.com/@UA.KyivPolice)

Обстрел 7 октября

В понедельник, 7 октября 2024 года, в 08:26 в Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали взлет самолета МиГ-31К, после чего стало известно о скоростных целях, приближающихся к Киеву и Староконстантинову.

Вскоре в столице раздался взрыв. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили об активизации противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что в Киеве во время обстрела зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Сообщалось также о попадании ракеты в районе аэродрома "Староконстантинов" в Хмельницкой области.

Позже в полиции рассказали, что известно о последствиях ракетной атаки на Киевскую область и как выглядят поврежденные объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаКоллаборанткаРакетная атака