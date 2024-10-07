"Все, как крысы, побежали". В Киеве задержали женщину, восхвалявшую россиян во время обстрела

Утром понедельника, 7 октября, враг совершил очередную ракетную атаку на Киевскую область. Позже в сети появилось видео, на котором неизвестная русскоязычная женщина, находясь во время воздушной тревоги на железнодорожном вокзале столицы, высмеивала граждан, спасавших свою жизнь. Злоумышленницу задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой женщина:
Соответствующее видео опубликовал, в частности, общественный деятель, юрист и блоггер Андрей Смолий в своем Telegram.
"Я нахожусь на вокзале... Здесь, короче, россияне, дают... украинцам. ***шат сильно... И все, смотрите, как крысы побежали... Искренние украинцы... фе. Все. До свидания", - с улыбкой рассказывает женщина (которая действительно стоит на фоне входа в Южный железнодорожный вокзал столицы) и показывает, как люди направляются к подземному переходу.
Скандальная "блогерша" (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
В полиции отметили, что правоохранители, совместно с сотрудниками СБУ, "установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала".
Соответствующее фото с места событий также опубликовал Смолий.
Задержание злоумышленницы (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
"Рашистку задержали. Она фанатка "Вагнера" и "ДНР". Обожает путина и россию", - уточнил автор сообщения. В качестве доказательства он привел скриншот ее страницы в одной из соцсетей.
Из него следует, что имя злоумышленницы - Алина Волошина, а родом она из Донецкой области.
Алина Волошина в соцсети (скриншот: t.me/smolii_ukraine)
В полиции подтвердили, что нарушительницей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".
Задержанная на вокзале женщина (фото: facebook.com/@UA.KyivPolice)
"В настоящее время правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - подытожили в полиции.
Пост отдела коммуникации полиции Киева (скриншот: facebook.com/@UA.KyivPolice)
В понедельник, 7 октября 2024 года, в 08:26 в Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали взлет самолета МиГ-31К, после чего стало известно о скоростных целях, приближающихся к Киеву и Староконстантинову.
Вскоре в столице раздался взрыв. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили об активизации противовоздушной обороны.
Впоследствии стало известно, что в Киеве во время обстрела зафиксировали падение обломков в нескольких районах.
Сообщалось также о попадании ракеты в районе аэродрома "Староконстантинов" в Хмельницкой области.
Позже в полиции рассказали, что известно о последствиях ракетной атаки на Киевскую область и как выглядят поврежденные объекты.
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