Всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу, - Столтенберг

Усі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Spiegel.
"Я не можу передбачати рішення глав держав і урядів, але зрозуміло одне: всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Вони вже наголошували на цьому на саміті минулого року і підтвердили у грудні. Проте найнагальніше завдання зараз - допомогти Києву у військовому конфлікті", - сказав Столтенберг.
Водночас генсек уникнув прямої відповіді на запитання, чи може він уявити, що НАТО відмовиться від свого правила і прийме Україну до Альянсу до завершення війни.
"На столі лежать різні пропозиції. Київський договір з безпеки, розроблений групою експертів за участю України та мого попередника, пропонує зміцнити можливості України щодо власної оборони. Це має бути досягнуто за рахунок великомасштабних постачань зброї та довгострокових інвестицій в обороноздатність України", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війну. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.
До того ж Україна очікує, що НАТО запропонує чіткий алгоритм руху до вступу в Альянс.
Також раніше ми писали, що на найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу.
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