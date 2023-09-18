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На всі 32. Аутсайдер УПЛ відправив найкращого гравця до стоматолога: курйоз дня

Закарпатська область, Понеділок 18 вересня 2023 13:28
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На всі 32. Аутсайдер УПЛ відправив найкращого гравця до стоматолога: курйоз дня Фото: Вадим Вітенчук (ліворуч) забив два м'ячі в нинішньому сезоні (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Владислав Вітенчук був визнаний найкращим футболістом команди у серпні та отримав несподіваний подарунок від закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

26-річний хавбек отримав від "Миная" сертифікат на стоматологічні послуги. Місцева клініка – один із партнерів закарпатців.

Вітенчук зможе відвідати стоматолога на 10 тисяч гривень. Хавбек отримав подарунок на території клініки. Серед партнерів "Миная" є й інші корисні підприємства – пекарня, перукарня, фітнес-центр, служба таксі, магазин спортивного одягу, місцевий провайдер, офтальмологічний центр та інші. Імовірно, наступні власники щомісячних нагород отримають подарунки від них.

У нинішньому сезоні Вітенчук узяв участь у всіх 7-ми матчах української Прем'єр-ліги. До свого активу він записав 2 м'ячі. Також він заробив 2 "гірчичника".

Вихованець одеського футболу Вітенчук проводить свій другий сезон у складі "Миная". Раніше він захищав кольори "Олександрії" U-21, "Миколаєва" та "Краматорська". Контракт із закарпатцями чинний до літа 2024 року.

До слова, раніше пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

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