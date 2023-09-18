На все 32. Аутсайдер УПЛ отправил лучшего игрока к стоматологу: курьез дня

Полузащитник Владислав Витенчук был признан лучшим футболистом команды в августе и получил неожиданный подарок от закарпатского "Миная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

26-летний хавбек получил от "Миная" сертификат на стоматологические услуги. Местная клиника – один из партнеров закарпатцев.

Витенчук сможет посетить стоматолога на 10 тысяч гривен. Хавбек получил подарок на территории клиники. Среди партнеров "Миная" есть и другие полезные предприятия – пекарня, парикмахерская, фитнес-центр, служба такси, магазин спортивной одежды, местный провайдер, офтальмологический центр и другие. Вероятно, следующие обладатели ежемесячных наград получат подарки от них.

В нынешнем сезоне Витенчук принял участь во всех 7-ми матчах украинской Премьер-лиги. В свой актив он записал 2 мяча. Также он заработал 2 "горчичника".

Воспитанник одесского футбола Витенчук проводит свой второй сезон в составе "Миная". Ранее он защищал цвета "Александрии" U-21, "Николаева" и "Краматорска". Контракт с закарпатцами действует до лета 2024 года.

.