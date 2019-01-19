По всей Украине не работает интернет от "Укртелеком"

Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)

В компании обещают восстановить связь за несколько часов

Компания "Укртелеком" сообщила, что через аномальное увеличение трафика на серверах компании наблюдаются проблемы с доступом к сети Интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укртелеком.

В то же время пользователи по всей Украине, во второй половине дня 19 января 2019, начали массово жаловаться на то, что отсутствует подключение к сети.

"Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов", - заявили в "Укртелекоме".

В компании сообщили, что они надеются полностью восстановить доступ к интернету в течение нескольких часов.

"Нам очень жаль за ситуацию, которая возникла. Надеемся на понимание", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что "Укртелеком" повысил с 1 января 2019 года тарифы на услуги на фиксированный зв'связь. Цена выросла на 9% в городах и на 19% в селах.

Напомним, в США произошло массовое отключение интернета. По словам представителя американской Федеральной комиссии по связи'язку Джессики Розенволсен, сбой наблюдался у пользователей по всей стране, и по этому поводу должно быть проведено расследование.