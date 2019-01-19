По усій Україні не працює інтернет від "Укртелеком"

В компанії обіцяють відновити зв’язок за декілька годин
Компанія "Укртелеком" повідомила, що через аномальне збільшення трафіку на серверах компанії спостерігаються проблеми з доступом до мережі Інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укртелеком.
У той же час користувачі по усій Україні, у другій половині дня 19 січня 2019, почали масово жалітись на те, що відсутнє підключення до мережі.
"Фахівці працюють над усуненням наслідків аварійної ситуації і вже частково відновлюють доступ для абонентів", - заявили в "Укртелеком".
В компанії повідомили, що вони сподіваються повністю відновити доступ до інтернету протягом декількох годин.
"Нам дуже шкода за ситуацію що виникла. Сподіваємось на розуміння", - додали в компанії.
Раніше повідомлялось, що "Укртелеком" підвищив з 1 січня 2019 року тарифи на послуги на фіксований зв'язок. Ціна зросла на 9% у містах та на 19% у селах.
Нагадаємо, у США сталося масове відключення інтернету. За словами представника американської Федеральної комісії зі зв'язку Джесіки Розенволсен, збій спостерігався у користувачів по всій країні, і з цього приводу має бути проведено розслідування.