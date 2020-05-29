По всей Украине произошел сбой в работе крупнейшего интернет-оператора

В работе "Укртелекома" произошел сбой услуги доступа в интернет. Проблемы с интернетом фиксируются во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

Сообщается, что в различных регионах страны нет доступа в интернет из-за технического сбоя. В частности, абоненты "Укртелекома" столкнулись с проблемами авторизации.

В компании отмечают, что последствия сбоя устранялись на протяжении ночи и сервис уже восстановлен для части абонентов.

"К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение", - говорится в сообщении.

В то же время сбой не повлиял на услуги телефонной связи от "Укртелекома".

Напомним, ранее сообщалось о технических проблемах в работе оператора Vodafone, как сообщили РБК-Украина в компании, в отдельных городах недоступны голосовые услуги, возможность осуществлять звонки восстановят в ближайшее время.

До этого масштабный сбой произошел в сервисе Приват 24 от государственного "ПриватБанка", проблемы наблюдались при проведении платежей с мобильной и веб-версии.