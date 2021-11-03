По всей Украине проходят обыски у налоговиков

Известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

Вследствие чего, чтобы получить доказательства противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков по всей Украине, а именно:

в Государственной налоговой службе,

ее региональных подразделениях,

по местам жительства фигурантов производства.

Источник в силовых структурах сообщил РБК-Украина, что обыски проводились, в том числе, у руководителя службы Евгения Олейникова.

Так, во время обысков силовики изъяли документы, подтверждающие данный противоправный механизм.

В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.



Фото: у налоговиков проводят обыски (nabu.gov.ua)