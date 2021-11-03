По всей Украине проходят обыски у налоговиков

Правоохранители проводят обыски у налоговиков по всей Украине. Следственные действия проходят в офисах налоговой службы и по местам жительства фигурантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.
Известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.
По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.
Вследствие чего, чтобы получить доказательства противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков по всей Украине, а именно:
Источник в силовых структурах сообщил РБК-Украина, что обыски проводились, в том числе, у руководителя службы Евгения Олейникова.
Так, во время обысков силовики изъяли документы, подтверждающие данный противоправный механизм.
В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).
Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.
Фото: у налоговиков проводят обыски (nabu.gov.ua)
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что НАБУ и СБУ проводят обыски у первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Алексея Любченко.
Но в его пресс-службе в комментарии РБК-Украина заявили, что по месту жительства и работы Любченко в Министерстве экономики сегодня следственные действия не производились.