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По всій Україні проходять обшуки у податківців

Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Правоохоронці проводять обшуки у податківців по всій Україні. Слідчі дії проходять в офісах Податкової служби та за місцями проживання фігурантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Відомо, що співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Внаслідок чого, аби отримати докази протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні, а саме:

  • у Державній податковій службі,
  • її регіональних підрозділах,
  • за місцями проживання фігурантів провадження.

Джерело в силових структурах повідомило РБК-Україна, що обшуки проводилися, в тому числі, у керівника Податкової служби Євгена Олейнікова.

Так, під час обшуків силовики вилучили документи, які підтверджують даний протиправний механізм.

Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Фото: у податківців проводять обшуки (nabu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ і СБУ проводять обшуки у першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України Олексія Любченка.

Але в його прес-службі в коментарі РБК-Україна заявили, що за місцем проживання і роботи Любченка в Міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не проводилися.

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