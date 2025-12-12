Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності: кого запрошують та для чого це потрібно

Національний банк запустив друге всеукраїнське тестування з фінансової грамотності. Цей формат дозволяє українцям перевірити свої знання щодо управління коштами, розуміння базових фінансових продуктів та оцінки ризиків. Участь відкрита для всіх охочих, а сам процес проходить онлайн у зручний час.

Докладніше про тестування і чим воно корисне - на РБК-Україна нижче.

Що саме містить тест

Запитання охоплюють теми, з якими стикається більшість користувачів фінансових послуг. У тесті можна зустріти ситуаційні завдання про безпеку онлайн-платежів, розрахунок вартості кредиту, принцип роботи страховок і особливості бюджетування.

Фото: НБУ проводить тест на фінансову грамотність (пресслужба)

У реальних умовах ці знання допомагають краще орієнтуватися серед фінансових продуктів, включно з такими, як кредит онлайн на карту на вигідних умовах, де важливо правильно оцінити вартість та ризики.

Повний тест пройшли 34 724 учасники. З них 17% дали правильні відповіді на всі запитання, тобто отримали максимальний бал. Торік таких було 13 %.

Тест налічує 20 практичних кейсів, які імітують реальні фінансові ситуації — від планування бюджету до безпеки онлайн-платежів, вибору кредитів чи страхування.

Тест не має обмежень за віком, тому ним можуть скористатися школярі, студенти, працівники різних сфер та пенсіонери. За підсумками проходження учасники отримують результат, за яким можуть зрозуміти, які знання вже добре засвоєні, а над якими варто попрацювати.

Навіщо проводять таке опитування

Тестування допомагає НБУ оцінити, наскільки громадяни розуміють фінансові інструменти і які теми потребують додаткових освітніх проєктів. Результати використовують для формування нових програм з підвищення фінансової грамотності, адаптації інформаційних матеріалів та визначення тем, у яких найбільше помилок.

Також такий формат мотивує громадян частіше звертати увагу на власні фінансові рішення, аналізувати витрати, підбирати відповідні інструменти та уникати поширених помилок під час користування банківськими й цифровими сервісами.

Фото: голова НБУ Андрій Пишний про цілі тестування (пресслужба)

Чим корисне проходження тесту для учасників

Опитування дає змогу оцінити свій рівень без додаткових зусиль чи реєстраційних процедур. Учасник отримує не просто бал, а можливість зрозуміти прогалини у знаннях. Це допомагає впевненіше користуватися фінансовими сервісами, правильно планувати бюджет, оцінювати реальну вартість послуг і критично підходити до інформації, яку пропонують у публічному просторі.

Для частини людей тест стає орієнтиром, з чого почати власний розвиток у темі фінансової грамотності.

"Швидко Гроші" та підтримка фінансової обізнаності

Компанія "Швидко Гроші" у своїй роботі також робить акцент на зрозумілому поясненні умов продуктів та принципів їхнього використання. Клієнти отримують інформацію про структуру платежів, строки та можливі ризики, що допомагає приймати більш зважені фінансові рішення.

Такий підхід підтримує розвиток фінансової обізнаності і знижує кількість непорозумінь під час користування послугами.