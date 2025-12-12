ua en ru
Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности: кого приглашают и зачем это нужно

Пятница 12 декабря 2025 14:34 promo
Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности: кого приглашают и зачем это нужно Фото: в Украине проходит тест по финансовой грамотности (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк запустил второе всеукраинское тестирование по финансовой грамотности. Этот формат позволяет украинцам проверить свои знания по управлению средствами, пониманию базовых финансовых продуктов и оценке рисков. Участие открыто для всех желающих, а сам процесс проходит онлайн в удобное время.

Подробнее о тестировании и чем оно полезно - на РБК-Украина ниже.

Что именно содержит тест

Вопросы включают в себя темы, с которыми сталкивается большинство пользователей финансовых услуг. В тесте можно встретить ситуационные задачи о безопасности онлайн-платежей, расчете стоимости кредита, принципе работы страховок и особенностях бюджетирования.

Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности: кого приглашают и зачем это нужноФото: НБУ проводит тест на финансовую грамотность (пресс-служба)

В реальных условиях эти знания помогают лучше ориентироваться среди финансовых продуктов, включая такие, как кредит онлайн на карту на выгодных условиях, где важно правильно оценить стоимость и риски.

Полный тест прошли 34 724 участника. Из них 17% дали правильный ответ на все вопросы, то есть получили максимальный балл. В прошлом году таких было 13%.

Тест насчитывает 20 практических кейсов, имитирующих реальные финансовые ситуации - от планирования бюджета до безопасности онлайн-платежей, выбора кредитов или страхования.

Тест не имеет ограничений по возрасту, поэтому им могут воспользоваться школьники, студенты, работники разных сфер и пенсионеры. По итогам прохождения участники получают результат, по которому могут понять, какие знания хорошо усвоены, а над которыми стоит поработать.

Зачем проводят такой опрос

Тестирование помогает НБУ оценить, насколько граждане понимают финансовые инструменты и какие темы нуждаются в дополнительных образовательных проектах. Результаты используются для формирования новых программ по повышению финансовой грамотности, адаптации информационных материалов и определения тем, в которых больше всего ошибок.

Такой формат мотивирует граждан чаще обращать внимание на собственные финансовые решения, анализировать расходы, подбирать соответствующие инструменты и избегать распространенных ошибок при пользовании банковскими и цифровыми сервисами.

Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности: кого приглашают и зачем это нужноФото: глава НБУ Андрей Пышный о целях тестирования (пресс-служба)

Чем полезно прохождение теста для участников

Опрос позволяет оценить уровень без дополнительных усилий или регистрационных процедур. Участник получает не просто бал, а возможность понять пробелы в знаниях. Это помогает более уверенно пользоваться финансовыми сервисами, правильно планировать бюджет, оценивать реальную стоимость услуг и критически подходить к информации, предлагаемой в публичном пространстве.

Для части людей тест становится ориентиром, с чего начать собственное развитие в теме финансовой грамотности.

"Швидко Гроші" и поддержка финансовой осведомленности

Компания "Швидко Гроші" в своей работе также делает акцент на понятном объяснении условий продуктов и принципов их использования. Клиенты получают информацию о структуре платежей, сроках и возможных рисках, что помогает принимать более взвешенные финансовые решения.

Такой подход поддерживает развитие финансовой осведомленности и снижает количество недоразумений при использовании услуг.

