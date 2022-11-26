Всеукраїнська асоціація громад закликала парламент прийняти реформу містобудування

Аграрії зазначили, що головними перевагами законопроекту є утворення нових основ регулювання містобудівної діяльності, запровадження перевірки проектної документації на будівництво об’єкта та відомостей на предмет їх повноти, відповідності, достовірності програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, розмежування компетенції в сфері містобудівного контролю та містобудівного нагляду.

"Враховуючи важливе значення даного законопроекту для реформування галузі за наслідками проведення консультацій з громадами, Правління ВАГ прийняло рішення про погодження даного законопроекту без зауважень, проте відмічає необхідність подальшого нормативно-правового забезпечення містобудівного контролю виконавчими органами сільських, селищних, міських рад" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ВАГ братиме активну участь у формуванні та обговорені подальших законодавчих ініціатив сфері реформування містобудівного законодавства.

Нагадаємо, раніше законопроект закликали якнайскоріше прийняти члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки України, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, а також Ліга страхових організацій України, асоціація "Страховий бізнес", Харківський союз страховиків та Асоціація рієлторів України.