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Торгово-промислова палата закликала парламент прийняти про реформу містобудування

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Субота 26 листопада 2022 15:27
Торгово-промислова палата закликала парламент прийняти про реформу містобудування Фото: торгово-промислова палата закликала парламент прийняти про реформу містобудування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Торгово-промислова палата України, членами якої є 7550 підприємств та організацій, та серед яких понад 60 бізнес-асоціацій України, підтримала законопроект про реформу містобудування (№5655). Його ініціювала заступник голови комітету ВРУ з питань організації держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-звернення членів палати.

"Найбільш важливими є такі нововведення у сфері містобудування, як: тотальна цифровізація процедур, підвищення прозорості всіх процесів у сфері містобудування, розподіл функцій містобудівного контролю та містобудівного моніторингу, підвищення відповідальності за порушення умов містобудування. Це, своєю чергою, має суттєво знизити корупційні ризики у сфері містобудівної діяльності та підвищити рівень довіри міжнародних інвесторів до будівельної галузі", - йдеться у листі ТППУ.

Зважаючи на важливість законопроекту, Торгово-промислова палата рекомендує Верховній раді ухвалити його якнайшвидше у другому читанні.

Нагадаємо, раніше законопроект №5655 закликали якнайскоріше прийняти члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки України, Всеукраїнська аграрна рада, а також Ліга страхових організацій України, асоціація "Страховий бізнес", Харківський союз страховиків та Асоціація рієлторів України.

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