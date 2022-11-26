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Всеукраїнська асоціація громад закликала парламент прийняти реформу містобудування

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Субота 26 листопада 2022 19:40
Всеукраїнська асоціація громад закликала парламент прийняти реформу містобудування Фото: Всеукраїнська асоціація громад закликала парламент прийняти реформу містобудування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Всеукраїнська асоціація громад", до складу якої входить 863 ОМС, закликала парламент якнайшвидше підтримати в другому читанні законопроект про реформу містобудування (№5655).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, заступника голови комітету ВРУ з питань організації держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк у Facebook.

Аграрії зазначили, що головними перевагами законопроекту є утворення нових основ регулювання містобудівної діяльності, запровадження перевірки проектної документації на будівництво об’єкта та відомостей на предмет їх повноти, відповідності, достовірності програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, розмежування компетенції в сфері містобудівного контролю та містобудівного нагляду.

"Враховуючи важливе значення даного законопроекту для реформування галузі за наслідками проведення консультацій з громадами, Правління ВАГ прийняло рішення про погодження даного законопроекту без зауважень, проте відмічає необхідність подальшого нормативно-правового забезпечення містобудівного контролю виконавчими органами сільських, селищних, міських рад" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ВАГ братиме активну участь у формуванні та обговорені подальших законодавчих ініціатив сфері реформування містобудівного законодавства.

Нагадаємо, раніше законопроект закликали якнайскоріше прийняти члени коаліції "Українська рада бізнесу", до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки України, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, а також Ліга страхових організацій України, асоціація "Страховий бізнес", Харківський союз страховиків та Асоціація рієлторів України.

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