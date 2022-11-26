Всеукраинская ассоциация общин призвала парламент принять реформу градостроительства

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Всеукраинская ассоциация общин", в состав которой входит 863 ОМС, призвала парламент как можно быстрее поддержать во втором чтении законопроект о реформе градостроительства (№5655).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк в Facebook .

Аграрии отметили, что главными преимуществами законопроекта является создание новых основ регулирования градостроительной деятельности, введение проверки проектной документации на строительство объекта и сведений на предмет их полноты, соответствия, достоверности программным средствам Единой государственной электронной системы в сфере строительства, разграничение компетенции в сфере градостроительного контроля и градостроительного надзора.

"Учитывая важное значение данного законопроекта для реформирования отрасли по результатам проведения консультаций с общинами, Правление ВАГ приняло решение о согласовании данного законопроекта без замечаний, однако отмечает необходимость дальнейшего нормативно-правового обеспечения градостроительного контроля исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ВАГ будет активно участвовать в формировании и обсуждении дальнейших законодательных инициатив в сфере реформирования градостроительного законодательства.

Напомним, ранее законопроект призвали как можно скорее принять члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики Украины, Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, а также Лига страховых организаций Украины, ассоциация "Страховой бизнес", Харьковский союз страховщиков и ассоциации риелторов Украины.