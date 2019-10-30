На Всеукраинском съезде избран еще один судья КСУ

На Всеукраинском съезде судей 30 октября еще одним судьей Конституционного суда Украины был избран Петр Филюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко в Facebook.

Отмечается, что за его кандидатуру отдали 151 голоса из 272.

"По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк. За его кандидатуру отдали 151 голоса из 272 голосовавших", - сообщил Лысенко.

Как известно, Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть назначаются президентом, Верховной радой и съездом судей Украины.

Напомним, 29 октября на съезде судей Галина Юровская была избрана судьей Конституционного суда. За ее кандидатуру свои голоса отдали 145 делегатов из 274.

Ранее сообщалось, что Парламент назначил депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим постоянным представителем в Конституционном суде Украины.

Добавим, что в начале октября Станислав Шевчук был восстановлен на посту главы Конституционного суда Украины. Он был уволен 14 мая 2019 года, однако через суд обжаловал свое увольнение. Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме.