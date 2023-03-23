Всесвітня організація легкої атлетики поновила членство Росії, але з умовою

ВФЛА була заборонена 2015 року після виявлення масового, спонсорованого державою допінгу і пов'язаних із ним приховувань. Нездатність серйозно вирішити цю проблему означала, що відсторонення залишилося в силі.

Однак голова робочої групи Всесвітньої організації легкої атлетики щодо Росії Руне Андерсен повідомив, що він нарешті задоволений "новою культурою ефективного управління і нетерпимості до допінгу у всій організації", і Рада проголосувала за скасування заборони.

Останніми роками десятки російських спортсменів були допущені до змагань як нейтральні особи, якщо вони могли довести відсутність допінгу, але вони також не можуть брати участь у змаганнях після того, як Рада проголосувала за збереження спільної заборони на участь російських і білоруських спортсменів, що набула чинності незабаром після вторгнення в Україну рік тому.

Це рішення послідувало за тим, що минулого тижня Європейська рада з легкої атлетики ухвалила, що російські та білоруські спортсмени мають залишатися під забороною на її змаганнях доти, доки війна в Україні не закінчиться.

Нагадаємо, раніше НОК України підготував план заходів щодо недопущення російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із присутніх 112 членів організації.

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