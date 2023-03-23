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Всемирная организация легкой атлетики восстановила членство России, но с условием

Фото: глава рабочей группы Всемирной организации легкой атлетики по России Руне Андерсен (twitter.com/NofNews_Kenya)
Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация легкой атлетики решила отменить восьмилетний запрет для Российской федерации легкой атлетики. Однако спортсмены РФ и Беларуси по-прежнему не будут допущены к международным соревнованиям из-за продолжающегося запрета из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ВФЛА была запрещена в 2015 году после обнаружения массового, спонсируемого государством допинга и связанных с ним сокрытий. Неспособность серьезно решить эту проблему означала, что отстранение осталось в силе.

Однако глава рабочей группы Всемирной организации легкой атлетики по России Руне Андерсен сообщил, что он наконец-то удовлетворен "новой культурой эффективного управления и нетерпимости к допингу во всей организации", и Совет проголосовал за отмену запрета.

В последние годы десятки российских спортсменов были допущены к соревнованиям в качестве нейтральных лиц, если они могли доказать отсутствие допинга, но они также не могут участвовать в соревнованиях после того, как Совет проголосовал за сохранение общего запрета на участие российских и белорусских спортсменов, который вступил в силу вскоре после вторжения в Украину год назад.

Это решение последовало за тем, что на прошлой неделе Европейский совет по легкой атлетике постановил, что российские и белорусские спортсмены должны оставаться под запретом на его соревнованиях до тех пор, пока война в Украине не закончится.

Напомним, ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.

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