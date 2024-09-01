"Всесвітня катастрофа". Як зміна клімату може знищити тихоокеанські острови

Що загрожує тихоокеанським островам

Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (World Meteorological Organization або WMO) щодо стану клімату у південно-західній частині Тихого океану за 2023 рік, тихоокеанські острови перебувають під "потрійним ударом", що загрожує їхньому соціально-економічному розвитку та навіть самому існуванню.

За словами експертів, йдеться про:

прискорення підвищення рівня моря (що вже перевищує середній світовий рівень)

нагрівання океану (як наслідок глобального потепління та результат життєдіяльності людства)

підкислення (закислення) вод океану (зниження рівня рН на тлі поглинання водою більших обсягів вуглекислого газу або CO2)

Зазначається, що з 1980 року температура поверхні моря в регіоні піднялася втричі швидше, ніж середньосвітова. З огляду на це суттєво "зросли хвилі морської спеки" - їх періодичність, інтенсивність і тривалість.

Тенденція зміни рівня моря впродовж 1993-2023 рр. (інфографіка: wmo.int)

Чому саме ці острови опинились "під ударом"

"Всесвітня катастрофа ставить під загрозу цей тихоокеанський рай... Глобальний середній рівень моря підвищується з безпрецедентною швидкістю. Океан переповнюється", - наголосив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який долучився до оприлюднення звіту WMO.

Він додав, що причина того, що відбувається нині в тихоокеанському регіоні - цілком зрозуміла.

"Парникові гази, які переважно утворюються в результаті спалювання викопного палива, підсмажують нашу планету. А море забирає спеку - буквально", - пояснив посадовець.

Генсек зауважив, що острови, розташовані в Тихому океані, "унікально піддаються впливу" на тлі низки причин:

їхня середня висота над рівнем моря становить лише один-два метри

90% населення цих островів мешкають у межах 5 км від узбережжя

половина інфраструктури розміщена у межах 500 м від води

Водночас Гутерріш визнав, що проблема є глобальною.

Температури поверхні моря у період 1982-2022 рр. (інфографіка: wmo.int)

Що кажуть експерти

Впродовж 2023 року в тихоокеанському регіоні було зареєстровано 34 небезпечних гідрометеорологічних явища (більшість із них пов'язані зі штормами чи повенями), що призвели до понад 200 смертельних випадків і вплинули на понад 25 млн людей.

На думку Генсека ООН, "нас усіх чекає хвилювання моря разом із руйнуванням рибальства, туризму та блакитної економіки".

"У всьому світі у прибережних районах живуть близько мільярда людей, яким загрожує океан, що суттєво збільшується. Хоча деяке підвищення рівня моря є неминучим, його масштаб, темп і вплив... залежать від наших рішень", - додав Гутерріш.

Очільниця WMO Селеста Сауло додала, що зміна клімату стала глобальною кризою та є "визначальним викликом", з яким зараз стикається людство.

"Громади, економіка та екосистеми південно-західного регіону Тихого океану значно постраждали від його каскадних впливів. Стає все більш очевидним, що у нас швидко закінчується час, щоб переломити ситуацію", - наголосила вона.

Експерт додала, що океан вже увібрав у себе понад 90% надлишкового тепла й щомиті зазнає нових змін, які впродовж наступних століть можуть стати незворотними.

"Діяльність людини послабила здатність океану підтримувати та захищати нас і через підвищення рівня води перетворює нашого друга на все життя у зростаючу загрозу... Ми вже бачимо більше затоплення узбережжя, відступ берегової лінії, забруднення солоною водою запасів прісної води та переміщення громад", - додала вона.