"Всемирная катастрофа". Как изменение климата может уничтожить тихоокеанские острова

Что угрожает тихоокеанским островам

Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization или WMO) о состоянии климата в юго-западной части Тихого океана за 2023 год, тихоокеанские острова находятся под "тройным ударом", который угрожает их социально-экономическому развитию и даже самому существованию.

По словам экспертов, речь идет:

об ускорение повышения уровня моря (который уже превышает средний мировой уровень)

о нагреве океана (как следствие глобального потепления и результат жизнедеятельности человечества)

подкисление (закисление) вод океана (снижение уровня рН на фоне поглощения водой больших объемов углекислого газа или CO2)

Отмечается, что с 1980 года температура поверхности моря в регионе поднялась в три раза быстрее среднемировой. Учитывая это, существенно "выросли волны морской жары" - их периодичность, интенсивность и продолжительность.

Тенденция изменения уровня моря на протяжении 1993-2023 гг. (инфографика: wmo.int)

Почему именно эти острова оказались "под ударом"

"Всемирная катастрофа ставит под угрозу этот тихоокеанский рай... Глобальный средний уровень моря повышается с беспрецедентной скоростью. Океан переполняется", - подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который принял участие в обнародовании отчета WMO.

Он добавил, что причина происходящего ныне в тихоокеанском регионе вполне понятна.

"Парниковые газы, которые преимущественно образуются в результате сжигания ископаемого топлива, поджаривают нашу планету. А море забирает жару - буквально", - пояснил чиновник.

Генсек отметил, что острова, расположенные в Тихом океане, "уникально подвержены влиянию" на фоне ряда причин:

их средняя высота над уровнем моря составляет всего один-два метра

90% населения этих островов проживают в пределах 5 км от побережья

половина инфраструктуры расположена в пределах 500 м от воды

В то же время Гутерриш признал, что проблема - глобальна.

Температуры поверхности моря в период 1982-2022 гг. (инфографика: wmo.int)

Что говорят эксперты

В течение 2023 года в тихоокеанском регионе было зарегистрировано 34 опасных гидрометеорологических явления (большинство из них связаны со штормами или наводнениями), повлекших более 200 смертельных случаев и повлиявших на более 25 млн человек.

По мнению Генсека ООН, "всех нас ожидает волнение моря вместе с разрушением рыболовства, туризма и голубой экономики".

"Во всем мире в прибрежных районах живут около миллиарда людей, которым грозит существенно увеличивающийся океан. Хотя некоторое повышение уровня моря неизбежно, его масштаб, темп и влияние... зависят от наших решений", - добавил Гутерриш.

Глава WMO Селеста Сауло добавила, что изменение климата стало глобальным кризисом и является "определяющим вызовом", с которым сейчас сталкивается человечество.

"Общины, экономика и экосистемы юго-западного региона Тихого океана значительно пострадали от его каскадных влияний. Становится все более очевидным, что у нас быстро заканчивается время, чтобы переломить ситуацию", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что океан уже вобрал в себя более 90% избыточного тепла и ежесекундно претерпевает новые изменения, которые в течение следующих веков могут стать необратимыми.

"Деятельность человека ослабила способность океана поддерживать и защищать нас и из-за повышения уровня воды превращает нашего друга на всю жизнь в растущую угрозу... Мы уже видим большее затопление побережья, отступление береговой линии, загрязнение соленой водой запасов пресной воды и перемещение общин", - добавила она.