Всесвітня федерація бадмінтону ухвалила рішення щодо росіян і білорусів у змаганнях

Зазначається, що рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, що дає змогу спортсменам із російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Деякі нормативні та оперативні моменти будуть доопрацьовані в наступні місяці для завершення оперативної структури. Тим часом буде розпочато процес встановлення допуску спортсменів.

"Ця система відповідає критеріям відбору МОК для участі і включає детальний адміністративний процес для підтримки участі гравців з Росії та Білорусі як нейтральних спортсменів", - йдеться у повідомленні.

Як перевірятимуть спортсменів

Буде створено комісію з відбору гравців для проведення комплексної перевірки та ретельного вивчення всіх умов в'їзду.

BWF згодом контролюватиме поведінку будь-яких нейтральних спортсменів, щоб стежити за тим, щоб вони дотримувалися таких умов.

"BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, що суперечить основним цінностям BWF і нашій меті - досягненню миру і миру в Україні", - сказав президент Всесвітньої федерації бадмінтону Пол-Ерік Гойєр.

Якщо поведінка окремого спортсмена поставить під загрозу критерії допуску, що використовуються для його відновлення насамперед, BWF залишає за собою право переглянути його ігровий статус ще раз.

Росіяни та білоруси в міжнародному спорті

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти росіян та білорусів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Але вже цього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Пізніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади.

Нещодавно Міністерство молоді та спорту змінило текст наказу, яким заборонялася участь українських спортсменів у змаганнях з росіянами та білорусами.