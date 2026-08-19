Всесвіт сформував планети раніше, ніж вважалося: вчені зруйнували теорію

Перші наднові та зародження планет

Стандартні моделі утворення галактик передбачали, що формування скелястих планет вимагає тривалого часу для збагачення космосу важкими елементами.

Проте комп'ютерне моделювання показало зовсім інший сценарій еволюції:

Вибухи перших зірок: перші гігантські зорі (популяція III) швидко спалювали паливо та вибухали як наднові парної нестабільності. Вони викидали у космос матерію, більшу за 100 мас Сонця за один вибух.

Формування протопланетних дисків: залишки вибухів осідали навколо нових масивних зірок (масою близько 70 відсотків від сонячної), утворюючи диски, багаті на важкі елементи та воду.

Матеріал для планетезималей: у цих дисках виявилося достатньо матеріалу для формування планетних зародків у декілька мас Землі на відстанях, порівнюваних із орбітою нашої планети.

Вода як маркер: кисень із перших наднових швидко з'єднувався з воднем, утворюючи значні запаси води в протопланетних дисках вже через 100-180 мільйонів років після народження Всесвіту.

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Відкриті питання та пошуки

Науковці наголошують, що наразі йдеться про детальні розрахунки та комп'ютерне моделювання, а не про пряме спостереження фізичних планет тієї епохи.

Проте виявлення умов для ранньої появи води є прямим підтвердженням наявності необхідної сировини для формування планетних систем.

Дослідники зауважуть, що якщо умови для формування планет виникли настільки рано, перед астрономами постає нове фундаментальне питання: чи могли придатні для життя світи також з'явитися на самому початку космічної історії.

Відповідь на це сподіваються отримати під час подальших спостережень за допомогою телескопів нового покоління.