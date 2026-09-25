Всесвіт має п'ятий вимір: вчені розгадали таємницю "вічних" чорних дір

Концепція мембрани та "витік" гравітації

Сучасна теоретична фізика розглядає спостережуваний Всесвіт як чотиривимірну мембрану (брейн), розміщену всередині ще більшого простору.

Як це працює?

Обмеження матерії: елементарні частинки утримуються на мембрані й не можуть залишити межі чотиривимірного простору.

Масштаб додаткового виміру: передбачається, що п'ятий вимір існує у згорнутому (компактифікованому) стані й має розмір близько одного мікрона.

Поведінка гравітації: якщо розмір горизонту подій чорної діри менший за один мікрон, її гравітаційне поле поширюється у п'ятий вимір, перетворюючи об'єкт на п'ятивимірний.

Механізми формування у ранньому Всесвіті

На відміну від чорних дір зоряної маси, первинні чорні діри утворилися у перші частки секунди після Великого вибуху з надщільних ділянок матерії.

Вчені розрахували два основні сценарії їхнього виникнення.

Швидкі фазові переходи: під час стрімкого охолодження раннього Всесвіту утворювалися ділянки з високою щільністю.

Розрахунки підтвердили, що сформовані таким чином чотиривимірні чорні діри були б нестабільними й через так звану нестабільність Ґреґорі - Лафламма швидко трансформувалися б у п'ятивимірні.

Колапс космічних струн: гіпотетичні дефекти простору-часу утворювали петлі, які стискалися під власною напругою.

У моделі темного виміру первинні чорні діри від таких струн від початку народжуються п'ятивимірними.

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Вплив на тривалість життя космічних об'єктів

Вихід у додатковий вимір суттєво змінює фізичні властивості та еволюцію чорної діри.

Як саме?

Уповільнення випаровування: через випромінювання Гокінга чорні діри поступово втрачають масу.

Проте п'ятивимірні об'єкти випаровуються значно повільніше за чотиривимірні аналоги, завдяки чому частина з них могла дожити до нашого часу.

Щоби розуміти весь мастштаб, зауважимо, що вік Всесвіту становить 13,8 млрд років.

Пояснення аномальних сигналів: науковці припускають, що фінальний спалах випаровування п'ятивимірної чорної діри міг спричинити реєстрацію високоенергетичного нейтрино обсерваторією KM3NeT без супутнього фотонного випромінювання.

Релікти початку часів: у разі виявлення хоча б однієї первинної чорної діри фізики отримають прямий інструмент для дослідження фізичних процесів та вимірів, які недоступні для безпосереднього спостереження.