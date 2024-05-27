Всесезонні шини на авто в літній сезон: чим хороші і чим погані

Те, що деякі сумніви щодо всесезонки в автовласників залишаються, не дивно. Адже протягом останніх двох-трьох десятиліть нас привчали до думки, що для кожного сезону потрібен свій спеціальний тип шин. Автомобільні журналісти rbc.ua і зараз переконані в цьому, але ж економічні реалії вносять у життя свої корективи.

Що таке всесезонка

Отже, перш за все з'ясуємо, чим всесезонні шини відрізняються від спеціально створених літніх і зимових.

Гума . Від м’якості гумової суміші залежить те, наскільки щільно протектор прилягає до поверхні дороги. Щоб зберегти м’якість на морозі (точніше при температурі нижче +7 градусів), у зимових шин гума протектора м'якіша, ніж у літніх. На гарячому асфальті подібна гума виявляється надто м’якою, чому має низький коефіцієнт зчеплення і може навіть ковзати по асфальту при різких маневрах. Відповідно, у всесезонок м’якість зроблена не зимовою, але й не літньою, а такою собі середньою. В більшій мірі цей компроміс дається взнаки на льоду і на промерзлому асфальті, в меншій – влітку, коли асфальт дуже гарячий. Але порівняти недостатнє зчеплення всесезонних шин взимку і влітку не можна – на морозі все в рази гірше.

. Від м’якості гумової суміші залежить те, наскільки щільно протектор прилягає до поверхні дороги. Щоб зберегти м’якість на морозі (точніше при температурі нижче +7 градусів), у зимових шин гума протектора м'якіша, ніж у літніх. На гарячому асфальті подібна гума виявляється надто м’якою, чому має низький коефіцієнт зчеплення і може навіть ковзати по асфальту при різких маневрах. Відповідно, у всесезонок м’якість зроблена не зимовою, але й не літньою, а такою собі середньою. В більшій мірі цей компроміс дається взнаки на льоду і на промерзлому асфальті, в меншій – влітку, коли асфальт дуже гарячий. Але порівняти недостатнє зчеплення всесезонних шин взимку і влітку не можна – на морозі все в рази гірше. Протектор. Малюнок протектора зимових шин має широкі канавки між шашками для відведення води та мокрого снігу, а на самих шашках є багато тонких розрізів. Це так звані ламелі для кращого зчеплення на слизькій поверхні. Відповідно, літній протектор має вигляд більш гладкий: канавок менше, розрізів немає. Але на всесезонках частина згаданих зимових елементів присутня, хоча й в урізному вигляді. Крім того, на них часто буває помітним ще один зимовий елемент, характерний для зимових шин арктичного (нордичного) типу – не округлений, а яскраво виражений кут у плечовий зоні, в місці переходу протектора в боковину. Таке "плече" полегшує рух у сніговій колії, зокрема, виїзд з неї, і оскільки воно не заважає на чистій дорозі, в багатьох моделях всесезонок ця зона більш-меш розвинена.

Оскільки за рештою елементів конструкції літні і зимові шини принципових відмінностей не мають, то і всесезонні нічим особливим теж не виокремлюються. Так, жорсткість боковин, яка визначає міцність шини на випадок зустрічі з грубими вибоїнами і впливає на плавність ходу, залежить в першу чергу від характеристик конкретних моделей, а не від їхньої сезонності.

Які мінуси всесезонки влітку

Літні мінуси моделей для цілорічної експлуатації нечисленні:

Гірше зчеплення на гарячому асфальті. Це проявляється перш за все при різкому гальмуванні, рідше – при маневруванні на швидкості;

Більша шумність у порівнянні з суто літніми моделями. Це не обов’язкова особливість, але більш дрібна нарізка протектора і ширші у порівнянні з літніми моделями канавки між блоками шашок часто спричиняють більше шуму.

Ще один нюанс не можна віднести до недоліків, але про нього слід згадати. Оскільки при використанні всесезонних шин мається на увазі, що їх не доведеться знімати з машини протягом цілого року, деякі власники можуть забути про потребу балансування коліс. В той час як при використанні сезонних шин дбайливий власник балансує колеса щоразу на початку чи наприкінці сезону, для перевірки коліс на всесезонці їх доведеться спеціально знімати – хоча б раз на рік.

Як дізнатись, що гума всесезонна

За великим рахунком, для експлуатації влітку не так вже і важливо знати, чи всесезонну модель ви маєте, чи суто літню. Але це питання може стати актуальним восени, тому підкажемо ознаки всесезонних шин:

Одне з маркувань: All Season, 4S, M&S (багно і сніг). Але якщо разом з літерами M&S на боковині присутнє зображення сніжинки та стилізованих трьох гірських піків, то це буде не всесезонна модель, а таки зимова. Деякі виробники позначають всесезонні моделі одночасним зображенням сніжинки та сонця;

Наявність дрібної нарізки на шашках (ламелів);

Відсутність великої кількості широких канавок між шашками протектора та блоками шашок.

Якщо коротко

Отже, влітку всесезонка втрачає менше корисних властивостей, ніж узимку. Її мінуси у спеку зводяться до одного-двох нюансів, які легко вивчити і без особливих складнощів нівелювати. Тому з точки зору літа всесезонні шини – цілком прийнятний варіант для пересічного автомобіліста, який звик їздити акуратно та у помірному темпі.