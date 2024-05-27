Всесезонні шини на авто в літній сезон: чим хороші і чим погані

На фоні глобального потепління і в реальності теплих зим Україна все більше перетворюється на південну країну. І разом з тим все більше українських водіїв замислюються про перехід з двох сезонних комплектів шин на один всесезонний.
Про те, як поводяться на літніх шляхах всесезонні шини, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації AutoBild і матеріали компаній-виробників шин.
Те, що деякі сумніви щодо всесезонки в автовласників залишаються, не дивно. Адже протягом останніх двох-трьох десятиліть нас привчали до думки, що для кожного сезону потрібен свій спеціальний тип шин. Автомобільні журналісти rbc.ua і зараз переконані в цьому, але ж економічні реалії вносять у життя свої корективи.
Отже, перш за все з'ясуємо, чим всесезонні шини відрізняються від спеціально створених літніх і зимових.
Оскільки за рештою елементів конструкції літні і зимові шини принципових відмінностей не мають, то і всесезонні нічим особливим теж не виокремлюються. Так, жорсткість боковин, яка визначає міцність шини на випадок зустрічі з грубими вибоїнами і впливає на плавність ходу, залежить в першу чергу від характеристик конкретних моделей, а не від їхньої сезонності.
Літні мінуси моделей для цілорічної експлуатації нечисленні:
Ще один нюанс не можна віднести до недоліків, але про нього слід згадати. Оскільки при використанні всесезонних шин мається на увазі, що їх не доведеться знімати з машини протягом цілого року, деякі власники можуть забути про потребу балансування коліс. В той час як при використанні сезонних шин дбайливий власник балансує колеса щоразу на початку чи наприкінці сезону, для перевірки коліс на всесезонці їх доведеться спеціально знімати – хоча б раз на рік.
За великим рахунком, для експлуатації влітку не так вже і важливо знати, чи всесезонну модель ви маєте, чи суто літню. Але це питання може стати актуальним восени, тому підкажемо ознаки всесезонних шин:
Отже, влітку всесезонка втрачає менше корисних властивостей, ніж узимку. Її мінуси у спеку зводяться до одного-двох нюансів, які легко вивчити і без особливих складнощів нівелювати. Тому з точки зору літа всесезонні шини – цілком прийнятний варіант для пересічного автомобіліста, який звик їздити акуратно та у помірному темпі.
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