Всесезонные шины на авто в летний сезон: чем хороши и чем плохи

То, что некоторые сомнения по поводу всесезонки у автовладельцев остаются, не удивительно. Ведь за последние два-три десятилетия нас приучали к мысли, что для каждого сезона нужен свой специальный тип шин. Автомобильные журналисты rbc.ua и сейчас убеждены в этом, но экономические реалии вносят в жизнь свои коррективы.

Что такое всесезонка

Итак, прежде всего выясним, чем всесезонные шины отличаются от специально созданных летних и зимних.

Резина. От мягкости резиновой смеси зависит то, насколько плотно прилегает протектор к поверхности дороги. Чтобы сохранить мягкость на морозе (точнее при температуре ниже + 7 градусов), у зимних шин резина протектора более мягкая, чем у летних. На горячем асфальте подобная резина оказывается слишком мягкой, из-за чего шина имеет низкий коэффициент сцепления и может даже скользить по асфальту при резких маневрах. Соответственно, у всесезонок мягкость сделана не зимней, но и не летней, а некой средней. В большей степени этот компромисс сказывается на льду и на промерзшем асфальте, в меньшей – летом, когда асфальт очень горячий. Но сравнивать недостаточное сцепление всесезонных шин зимой и летом нельзя – на морозе все в разы хуже.

От мягкости резиновой смеси зависит то, насколько плотно прилегает протектор к поверхности дороги. Чтобы сохранить мягкость на морозе (точнее при температуре ниже + 7 градусов), у зимних шин резина протектора более мягкая, чем у летних. На горячем асфальте подобная резина оказывается слишком мягкой, из-за чего шина имеет низкий коэффициент сцепления и может даже скользить по асфальту при резких маневрах. Соответственно, у всесезонок мягкость сделана не зимней, но и не летней, а некой средней. В большей степени этот компромисс сказывается на льду и на промерзшем асфальте, в меньшей – летом, когда асфальт очень горячий. Но сравнивать недостаточное сцепление всесезонных шин зимой и летом нельзя – на морозе все в разы хуже. Протектор. Рисунок протектора зимних шин имеет широкие канавки между шашками для отвода воды и мокрого снега, а на самих шашках много тонких разрезов. Это так называемые ламели для лучшего сцепления на скользкой поверхности. Соответственно, летний протектор выглядит более гладко: канавок меньше, разрезов нет. Но на всесезонках часть упомянутых зимних элементов присутствует, хотя и в урезанном виде. Кроме того, на них часто бывает заметен еще один зимний элемент, характерный для зимних шин арктического (нордического) типа – не скругленный, а ярко выраженный угол в плечевой зоне, в месте перехода протектора в боковину. Такое "плечо" облегчает движение в снежной колее, в частности, выезд из нее, и поскольку оно не мешает на чистой дороге, во многих моделях всесезонок эта зона более-менее развита.

Поскольку по остальным элементам конструкции летние и зимние шины принципиальных отличий не имеют, то и всесезонные ничем особенным тоже не выделяются. Так, жесткость боковин, определяющая прочность шины на случай встречи с грубыми выбоинами и влияющая на плавность хода, зависит в первую очередь от характеристик конкретных моделей, а не от их сезонности.

Какие минусы всесезонки летом

Летние минусы моделей для круглогодичной эксплуатации немногочисленны:

Худшее сцепление на горячем асфальте. Это проявляется прежде всего при резком торможении, реже – при маневрировании на скорости;

Большая шумность по сравнению с чисто летними моделями. Это не обязательная особенность, но более мелкая нарезка протектора и более широкие по сравнению с летними моделями канавки между блоками шашек часто вызывают больше шума.

Еще один нюанс нельзя отнести к прямым недостаткам, но о нем следует упомянуть. Поскольку при использовании всесезонных шин предполагается, что их не придется снимать с машины круглый год, некоторые владельцы могут забыть о необходимости балансировки колес. В то время как при использовании сезонных шин бережливый владелец балансирует колеса каждый раз в начале или конце сезона, для проверки колес на всесезонке их придется специально снимать – хотя бы раз в год.

Как узнать, что резина всесезонная

По большому счету, для эксплуатации летом не так уж важно знать, имеете вы всесезонную модель или сугубо летнюю. Но этот вопрос может стать актуальным осенью, поэтому подскажем признаки всесезонных шин:

Одна из маркировок: All Season, 4S, M&S (грязь и снег). Но если вместе с буквами M&S на боковине присутствует изображение снежинки и трех стилизованных горных пиков, то это будет не всесезонная модель, а зимняя. Некоторые изготовители обозначают всесезонные модели одновременным изображением снежинки и солнца;

Наличие мелкой нарезки на шашках (ламелей);

Отсутствие большого количества широких канавок между шашками протектора и блоками шашек.

Если коротко

Итак, летом всесезонка теряет меньше полезных свойств, чем зимой. Ее минусы в жару сводятся к одному-двум нюансам, которые легко изучить и без особых сложностей нивелировать. Поэтому с точки зрения лета всесезонные шины – вполне приемлемый вариант для рядового автомобилиста, привыкшего ездить аккуратно и в умеренном темпе.