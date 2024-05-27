Всесезонные шины на авто в летний сезон: чем хороши и чем плохи

На фоне глобального потепления и в реальности теплых зим Украина все больше превращается в южную страну. И вместе с тем, все больше украинских водителей задумываются о переходе с двух сезонных комплектов шин на один всесезонный.
О том, как ведут себя на летних дорогах всесезонные шины, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации AutoBild и материалы компаний-производителей шин.
То, что некоторые сомнения по поводу всесезонки у автовладельцев остаются, не удивительно. Ведь за последние два-три десятилетия нас приучали к мысли, что для каждого сезона нужен свой специальный тип шин. Автомобильные журналисты rbc.ua и сейчас убеждены в этом, но экономические реалии вносят в жизнь свои коррективы.
Итак, прежде всего выясним, чем всесезонные шины отличаются от специально созданных летних и зимних.
Поскольку по остальным элементам конструкции летние и зимние шины принципиальных отличий не имеют, то и всесезонные ничем особенным тоже не выделяются. Так, жесткость боковин, определяющая прочность шины на случай встречи с грубыми выбоинами и влияющая на плавность хода, зависит в первую очередь от характеристик конкретных моделей, а не от их сезонности.
Летние минусы моделей для круглогодичной эксплуатации немногочисленны:
Еще один нюанс нельзя отнести к прямым недостаткам, но о нем следует упомянуть. Поскольку при использовании всесезонных шин предполагается, что их не придется снимать с машины круглый год, некоторые владельцы могут забыть о необходимости балансировки колес. В то время как при использовании сезонных шин бережливый владелец балансирует колеса каждый раз в начале или конце сезона, для проверки колес на всесезонке их придется специально снимать – хотя бы раз в год.
По большому счету, для эксплуатации летом не так уж важно знать, имеете вы всесезонную модель или сугубо летнюю. Но этот вопрос может стать актуальным осенью, поэтому подскажем признаки всесезонных шин:
Итак, летом всесезонка теряет меньше полезных свойств, чем зимой. Ее минусы в жару сводятся к одному-двум нюансам, которые легко изучить и без особых сложностей нивелировать. Поэтому с точки зрения лета всесезонные шины – вполне приемлемый вариант для рядового автомобилиста, привыкшего ездить аккуратно и в умеренном темпе.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало про ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка.