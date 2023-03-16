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В России массово раздают повестки, сообщают о военных сборах

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Россия, Четверг 16 марта 2023 11:43
В России массово раздают повестки, сообщают о военных сборах Фото: Мобилизация в России (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Повестки в военкоматы поступают жителям 44 регионов России. От мужчин требуют явиться для уточнения данных военного учета или отбора на военные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу российской правозащитной группы "Агора" Павла Чиков.

Как сообщается, в России зафиксированы данные о массовом вручении повесток, речь идет о 44 регионах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Документ с требованием прийти в военкомат для уточнения данных получают, в частности, и студенты вузов, у которых есть отсрочка от военной службы.

Кремль не раз заявлял, что второй волны мобилизации не будет. Однако указ путина от 21 сентября 2022 года о проведении мобилизации не был отменен.

Как отмечает правозащитник, военные сборы в РФ проводятся только на основании указа президента, но он не опубликован, поэтому, по его словам, призывать запасников на военные сборы в настоящее время - незаконно.

"Не исключено, что в настоящее время военкоматы актуализируют информацию для пополнения единой электронной базы военнобязанных. Пока это не вторая волна мобилизации. О том, что второй волны не будет, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте заявлял пресс-секретарь президента. Не исключено, что власти попытаются и вовсе обойтись без нового набора", - отмечает Чиков.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что в России стали мобилизовать на фронт даже студентов.

Напомним, с 1 апреля в рамках мобилизации Россия планирует пополнить войска на 400 тысяч солдат.

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