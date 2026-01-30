Всередині казино: як Україна запускає Державну систему онлайн-моніторингу

Легалізація азартних ігор у 2020 році від самого початку передбачала не лише видачу ліцензій, а й створення державного інструменту цифрового контролю. Без такого інструменту будь-яка легалізація неминуче залишається формальною: ринок працює, податки декларуються, але держава бачить ситуацію лише через звіти за минулі періоди.

Цим інструментом мала стати Державна система онлайн-моніторингу, що дала б державі можливість бачити фінансові операції грального ринку в режимі реального часу. Її мали створити та запустити протягом двох років після ухвалення закону про легалізацію азартних ігор.

Два роки затягнулися аж до сьогодні – січня 2026 року, коли система реально запускається. У цьому тексті винних не шукаю, натомість даю вам історичний контекст для розуміння.

Епоха КРАІЛ: система на папері?

Попри вимогу закону, з 2020 року про створення Державної системи онлайн-моніторингу тільки говорили. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка відповідала за цей ринок з 2020 до 2025 року, кілька разів намагалася провести тендер на розробку системи – без результату.

Ці спроби виглядали дивними ще й тому, що лише у лютому 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначила порядок функціонування системи. Робити закупку послуг без чітко визначених вимог – шлях цікавий, але неефективний.

Увесь цей час легальний гральний ринок працював без моніторингу.

Новий старт: PlayCity і прагматичний підхід

Після ліквідації КРАІЛ, відповідальність за реформу сфери азартних ігор та лотерей передали Мінцифрі. Для регулювання цього ринку створили державне агентство PlayCity, яке я власне й очолюю. Запуск системи онлайн-моніторингу став одним із ключових завдань для нас. Ми стартували в умовах обмеженого часу, жорстких бюджетних рамок і високих очікувань з боку ринку та різних держструктур.

Державне агентство PlayCity розпочало фактичну роботу на початку червня і буквально за 6 місяців ми пройшли шлях, на який у подібних проєктах зазвичай йдуть роки.

У стислі строки ми:

підготували ключову підзаконку для запуску: порядок функціонування системи, вимоги до даних, підхід до деперсоналізації, технічну документацію тощо;

проаналізували цінові пропозиції й можливі моделі реалізації ДСОМ;

проконсультувалися з провідними ІТ-компаніями щодо архітектури, строків і вартості розробки;

сформували технічні вимоги та провели тендер на створення системи;

І головне – розробили саму систему онлайн-моніторингу.

Зараз ми вже у процесі офіційного запуску першого етапу ДСОМ.

Повноцінна розробка такої системи, за оцінками українських ІТ-компаній, займає в середньому від 13 місяців. Адже ДСОМ – це складна цифрова інфраструктура, що має працювати 24/7; обробляти мільйони транзакцій; інтегруватися з системами кількох десятків ліцензійних казино; і бути захищеною від кібератак.

Саме тому ми вирішили реалізовувати систему у два етапи. PlayCity розпочало роботу у 2025 році, і оголошення тендеру одразу на повний функціонал ДСОМ у межах одного бюджетного року було б управлінською ілюзією: жодна ІТ-компанія не взялася б реалізувати таку систему за 6 місяців.

Очікування повного циклу означало б оголошення тендеру не раніше початку 2026 року та втрату ще щонайменше півроку через терміни розробки й пошуку фінансування.

Саме тому поетапний запуск був єдиним раціональним рішенням, яке дозволяло почати реальний онлайн-моніторинг уже зараз, не відкладаючи його ще на рік.

Функціональні можливості системи

Перший етап ДСОМ буде збирати та обробляти основні фінансові дані: поповнення балансу гравця, ставки, виплати та фіксація транзакцій у реальному часі. Це дозволяє державі коректно бачити обсяги ринку та потенційні податкові надходження.

Важливе уточнення: ДСОМ не зберігає і не обробляє персональні дані гравців. Усі операції фіксуються через знеособлені ідентифікатори.

Другий етап ДСОМ, розробку якого ми починаємо в першому півріччі 2026 року, передбачає розширення функціональності системи. А саме: глибший моніторинг результатів кожної гри для захисту гравців та запобіганню маніпуляцій організаторів; контроль відсотка виграшу гральних автоматів; відстеження операцій з ігровими замінниками гривні.

Про терміни й "неповний функціонал"

У публічному просторі періодично з’являється теза про те, що ДСОМ мала запрацювати значно раніше, а отже її запуск у поетапному форматі є запізнілим або "неповним". Ця критика не враховує реальних строків створення подібних цифрових систем. PlayCity розпочало роботу фактично на початку червня 2025 року і розробляло цю систему з абсолютного нуля.

Ще раз: попередньому регулятору давали 2 роки на розробку і запуск продукту, потім давали фору ще у кілька років. А PlayCity мало створити цю систему за 6 місяців включно зі створенням нового держоргану, наймом людей та ухваленням усієї необхідної нормативки? Нагадаю: провідні ІТ-компанії оцінили розробку такої системи в середньому у 13 місяців. А на це ще накладаються вимоги законодавства про державні закупівлі.

Менше з тим, PlayCity фактично за пів року зробило те, чого не могли зробити 5 років до нас. Нарешті держава переходить від регулювання сфери азартних ігор на основі звітів постфактум до data-driven підходу. Коли в режимі реального часу видно операційну діяльність казино і є розуміння, скільки держава має отримати в податках від цього. Також система посилить захист гравців – вона стежитиме за дотриманням принципів відповідальної гри.

Водночас вважаю за потрібне вкотре нагадати, що система охоплює лише легальних організаторів азартних ігор. Тому цифровий контроль легального ринку має йти паралельно із системним знищенням незаконних казино, а також створенням справедливих умов для легального бізнесу. А це вже – хороша тема для нової колонки.