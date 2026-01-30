Легализация азартных игр в 2020 году изначально предусматривала не только выдачу лицензий, но и создание государственного инструмента цифрового контроля. Без такого инструмента любая легализация неизбежно остается формальной: рынок работает, налоги декларируются, но государство видит ситуацию только через отчеты за прошлые периоды.

Этим инструментом должна была стать Государственная система онлайн-мониторинга, которая дала бы государству возможность видеть финансовые операции игорного рынка в режиме реального времени. Ее должны были создать и запустить в течение двух лет после принятия закона о легализации азартных игр.

Два года затянулись вплоть до сегодняшнего дня – января 2026 года, когда система реально запускается. В этом тексте виновных не ищу, зато даю вам исторический контекст для понимания.

Эпоха КРАИЛ: система на бумаге?

Несмотря на требование закона, с 2020 года о создании Государственной системы онлайн-мониторинга только говорили. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая отвечала за этот рынок с 2020 до 2025 года, несколько раз пыталась провести тендер на разработку системы – без результата.

Эти попытки выглядели странными еще и потому, что только в феврале 2024 года Кабинет Министров принял постановление, которое определило порядок функционирования системы. Делать закупку услуг без четко определенных требований – путь интересный, но неэффективный.

Все это время легальный игорный рынок работал без мониторинга.

Новый старт: PlayCity и прагматичный подход

После ликвидации КРАИЛ, ответственность за реформу сферы азартных игр и лотерей передали Минцифре. Для регулирования этого рынка создали государственное агентство PlayCity, которое я собственно и возглавляю. Запуск системы онлайн-мониторинга стал одной из ключевых задач для нас. Мы стартовали в условиях ограниченного времени, жестких бюджетных рамок и высоких ожиданий со стороны рынка и различных госструктур.

Государственное агентство PlayCity начало фактическую работу в начале июня и буквально за 6 месяцев мы прошли путь, на который в подобных проектах обычно уходят годы.

В сжатые сроки мы:

подготовили ключевую подзаконку для запуска: порядок функционирования системы, требования к данным, подход к деперсонализации, техническую документацию и тfr lfktt;

проанализировали ценовые предложения и возможные модели реализации ДСОМ;

проконсультировались с ведущими ИТ-компаниями относительно архитектуры, сроков и стоимости разработки;

сформировали технические требования и провели тендер на создание системы;

И главное – разработали саму систему онлайн-мониторинга.

Сейчас мы уже в процессе официального запуска первого этапа ДСОМ.

Полноценная разработка такой системы, по оценкам украинских ІТ-компаний, занимает в среднем от 13 месяцев. Ведь ДСОМ – это сложная цифровая инфраструктура, которая должна работать 24/7; обрабатывать миллионы транзакций; интегрироваться с системами нескольких десятков лицензионных казино; и быть защищенной от кибератак.

Именно поэтому мы решили реализовывать систему в два этапа. PlayCity начало работу в 2025 году, и объявление тендера сразу на полный функционал ДСОМ в рамках одного бюджетного года было бы управленческой иллюзией: ни одна ИТ-компания не взялась бы реализовать такую систему за 6 месяцев.

Ожидание полного цикла означало бы объявление тендера не раньше начала 2026 года и потерю еще минимум полгода из-за сроков разработки и поиска финансирования.

Именно поэтому поэтапный запуск был единственным рациональным решением, которое позволяло начать реальный онлайн-мониторинг уже сейчас, не откладывая его еще на год.

Функциональные возможности системы

Первый этап ДСОМ будет собирать и обрабатывать основные финансовые данные: пополнение баланса игрока, ставки, выплаты и фиксация транзакций в реальном времени. Это позволяет государству корректно видеть объемы рынка и потенциальные налоговые поступления.

Важное уточнение: ДСОМ не хранит и не обрабатывает персональные данные игроков. Все операции фиксируются через обезличенные идентификаторы.

Второй этап ДСОМ, разработку которого мы начинаем в первом полугодии 2026 года, предусматривает расширение функциональности системы. А именно: более глубокий мониторинг результатов каждой игры для защиты игроков и предотвращения манипуляций организаторов; контроль процента выигрыша игровых автоматов; отслеживание операций с игровыми заменителями гривны.

О сроках и "неполном функционале"

В публичном пространстве периодически появляется тезис о том, что ГСОМ должна была заработать значительно раньше, а значит ее запуск в поэтапном формате является запоздалым или "неполным". Эта критика не учитывает реальных сроков создания подобных цифровых систем. PlayCity начало работу фактически в начале июня 2025 года и разрабатывало эту систему с абсолютного нуля.

Еще раз: предыдущему регулятору давали 2 года на разработку и запуск продукта, потом давали фору еще в несколько лет. А PlayCity должно было создать эту систему за 6 месяцев, включая создание нового госоргана, найм людей и принятие всей необходимой нормативки? Напомню: ведущие ИТ-компании оценили разработку такой системы в среднем в 13 месяцев. А на это еще накладываются требования законодательства о государственных закупках.

Тем не менее, PlayCity фактически за полгода сделало то, чего не могли сделать 5 лет до нас. Наконец государство переходит от регулирования сферы азартных игр на основе отчетов постфактум к data-driven подходу. Когда в режиме реального времени видно операционную деятельность казино и есть понимание, сколько государство должно получить в налогах от этого. Также система усилит защиту игроков - она будет следить за соблюдением принципов ответственной игры.

В то же время считаю нужным еще раз напомнить, что система охватывает только легальных организаторов азартных игр. Поэтому цифровой контроль легального рынка должен идти параллельно с системным уничтожением незаконных казино, а также созданием справедливых условий для легального бизнеса. А это уже – хорошая тема для новой колонки.