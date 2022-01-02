По всему миру отменили более 3,6 тысячи авиарейсов

В частности, было отменено более 2 100 рейсов, прибывающих в США или вылетающих из США. Также были задержаны сотни авиарейсов. С учетом задержанных, но не отмененных, всего было задержано более 6 400 рейсов.

Среди авиакомпаний с максимальным количеством отмен рейсов были SkyWest и SouthWest, каждая из которых отменила более 400 рейсов.

Рождественские и новогодние праздники обычно являются пиковым временем для авиаперелетов, но быстрое распространение штамма "Омикрон" привело к резкому увеличению числа случаев заражения COVID-19, что вынуждает авиакомпании отменять рейсы, поскольку пилоты и экипаж проходят карантин.