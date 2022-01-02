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По всему миру отменили более 3,6 тысячи авиарейсов

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 2 января, по всему миру было отменено более 3600 авиарейсов, более половины из них - американские. Решение приняли из-за непогоды и резкого увеличения заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, было отменено более 2 100 рейсов, прибывающих в США или вылетающих из США. Также были задержаны сотни авиарейсов. С учетом задержанных, но не отмененных, всего было задержано более 6 400 рейсов.

Среди авиакомпаний с максимальным количеством отмен рейсов были SkyWest и SouthWest, каждая из которых отменила более 400 рейсов.

Рождественские и новогодние праздники обычно являются пиковым временем для авиаперелетов, но быстрое распространение штамма "Омикрон" привело к резкому увеличению числа случаев заражения COVID-19, что вынуждает авиакомпании отменять рейсы, поскольку пилоты и экипаж проходят карантин.

Напомним, в конце декабря 2021 года авиакомпании США отменили более 900 рейсов накануне Рождества.

Кроме того, США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма "Омикрон". Сотрудники заразились коронавирусом.

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